Tshekin parlamenttivaaleissa ratkaisun päivä – voittoa povataan ”Tshekin Trumpille”

Tshekissä jatkuu tänään äänestys parlamenttivaaleissa. Populistisen keskusta-oikeistolaisen ANO-puolueen uskotaan nousevan voittajaksi.

Puolueen perustaja on Tshekin Trumpiksi kutsuttu miljardööri Andrej Babis, joka vastustaa euroalueeseen liittymistä ja pakolaiskiintiöitä. Hän kuitenkin kannattaa yhtenäistä Eurooppaa eikä halua Tshekin eroavan EU:sta.

Kyselyiden mukaan parlamenttiin on pääsemässä jopa yhdeksän puoluetta, joista moni on poliittisen kentän äärilaidoilta.

Äänestys päättyy iltapäivällä, ja tuloksia odotetaan illan aikana.

STT

