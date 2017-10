Tshekin Trumpille ennakoidaan vaalivoittoa

|

Tshekissä jatkuu äänestys kaksipäiväisissä parlamenttivaaleissa. Populistisen keskusta-oikeistolaisen ANO-puolueen uskotaan nousevan vaalien voittajaksi. Puolueen perustaja on Tshekin Trumpiksi kutsuttu miljardööri Andrej Babis, joka vastustaa euroalueeseen liittymistä ja pakolaiskiintiöitä. Hän kuitenkin kannattaa yhtenäistä Eurooppaa eikä halua Tshekin eroavan EU:sta.

ANO-puolueen etumatka on ollut kyselyissä selvä muihin puolueisiin nähden.

– Mielestäni hän toimii politiikassaan kansan hyväksi, tuumi Prahassa äänestänyt eläkeläinen Alena Kolarova.

Kolarova kehui Babisin palauttaneen järjestyksen julkiseen talouteen ja veroihin, kun tämä toimi kolme vuotta valtiovarainministerinä.

Äänestys päättyy iltapäivällä, ja tuloksia odotetaan illan aikana.

Vaaleissa on ehdolla kolmisenkymmentä puoluetta. Kyselyiden perusteella parlamenttiin saattaa päästä niistä jopa yhdeksän puoluetta, joista moni on poliittisen kentän äärilaidoilta. Sosiaalidemokraattien, kommunistien, äärioikeiston ja piraattipuolueen odotetaan kaikkien yltävän noin kymmenen prosentin kannatukseen.

– Ensi kertaa enemmistö on menossa puolueille, jotka tavalla tai toisella protestoivat meidän tuntemamme liberaalin demokratian toimintatapoja vastaan, kommentoi Hospodarske Noviny -päivälehti.

– Ja ensi kertaa on olemassa uhka, että avoimen muukalaisvihamielinen ääriliike saa yli 10 prosenttia äänistä.

Lehti viittasi äärioikeistolaiseen Vapaus ja vapaa demokratia -puolueeseen.

Edessä vaikeat hallitusneuvottelut?

Vaalien alla veikattiin, että Babisista tulisi uusi pääministeri, jos hänen puolueensa nousee parlamentin suurimmaksi, kuten kyselyt ennustavat.

Hallitusneuvotteluista odotetaan hankalia, sillä Babis on ollut viime aikoina mukana useissa skandaaleissa, minkä vuoksi osa puolueista ei halua tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Häntä muun muassa epäillään EU-tukien väärinkäytöstä ja menneisyydestä kommunistiagenttina Tshekkoslovakian aikana.

Oman lisänsä ongelmiin saattaa tuoda parlamentin jakaantuneisuus.

– Odotan hankalaa tilannetta vaalien jälkeen, ehkä jopa kaaosta, koska Babis ei saa niin hyvää tulosta kuin odotettiin, arvioi politiikan asiantuntija Jiri Pehe.

STT

Kuvat: