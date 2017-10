”Tuli tissuteltua ja katseltua yöt läpeensä NHL:ää” – uutuuskirja valottaa MM-ikoni Jutilan heikompia hetkiä

|

Timo Jutila on tunnettu myönteisestä asenteestaan, mutta jääkiekkoilun kaksinkertaisella maailmanmestarillakin on ollut elämässään heikompia hetkiä.

Tämä paljastuu Juti – Timo Jutilan tarina -elämäkerrassa, jonka on kirjoittanut MTV:n urheilutoimittaja Mika Saukkonen.

Kirjan lopussa Jutila avautuu 2000-luvun vuosistaan, jolloin millään ei oikein ollut mitään väliä.

– Vitutti koko ajan eikä ollut hyvä olla, Jutila kiteyttää tuolloiset tuntonsa.

Häneen iski kiireisten 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun vuosien jälkeen tyhjyys. Jutila oli pian peliuransa jälkeen työskennellyt hänelle rakkaan Tapparan yhteyspäällikkönä ja ryhtynyt MTV:n suositun Hockey Night -kiekko-ohjelman kommentaattoriksi.

Näiden pestien jälkeen Jutila aloitti Leijonien eli Suomen maajoukkueen joukkueenjohtajana. Toimi oli kuitenkin osavuotinen, ja odottaessaan uuden kiekkokauden alkamista Jutila ”eli kuin kuplassa”.

– Tuli tissuteltua ja katseltua yöt läpeensä NHL:ää ja telkkaria. Meni viiniä ja olutta, ja ruoka tuli haettua tai tilattua pikaruokapaikoista. Heräsin kun heräsin, ja sama ralli jatkui seuraavana päivänä. Paino nousi, ja olin helvetin huonossa kunnossa, Jutila muistelee.

”Rötvääminen sai luvan loppua”

Käänne parempaan tapahtui vähitellen.

– Olin sivuraiteella, täytyy myöntää. Sit mä vaan ite päätin, et nyt tää rötvääminen saa saatana luvan loppua. Mä olin niin perkeleen huonossa kunnossa, etten jaksanut enää ryypätäkään, Jutila kertoo.

Arkeen tuli rytmiä uuden naisystävän Satu Mikkolan myötä. Kuntokuuri alkoi Tappara-aikaisten pelaajakaverien Jari Grönstrandin, Timo Suden ja Juha Nurmen tuella.

Kaksikin pitsaa päivässä mättänyt Jutila alkoi valmistaa ruokaa kotona. Arkijuominen, jota oli tullut harrastettua, jäi pois.

Elämä alkoi taas maistua kaikin puolin hyvältä.

– Mä ymmärrän kyl hyvin pelaajia ja muitakin urheilijoita, joille tulee tyhjiö aktiiviuran jälkeen. Se on monelle kova paikka.

– Mäkin luulin, et eihän mulle ny mitään tuu, mut kyl se koetteli. Tän johdosta mäkin oon valmis jeesaamaan, jos musta vaan jollekin apua on, Jutila päättää.

STT

