Tunteita herättänyttä valinnanvapausesitystä odotetaan eduskuntaryhmien käsittelyyn

Hallituksen sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapausesitystä odotetaan tänään eduskuntaryhmien käsiteltäväksi. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on arvioinut, että eduskuntaryhmät voivat tarvittaessa jatkaa esityksen käsittelyä myös huomenna perjantaina.

– Ei tämä ole nyt päivän päälle, kunhan marraskuun alussa saadaan esitys lausunnoille, sanoi Sipilä eilen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen liittyvä valinnanvapaus ja sen rajaaminen ovat herättäneet tunteita hallitusryhmissä. Puheet hallituskriisistä saivat eilen jälleen vauhtia, kun keskustan ja kokoomuksen välille oli kehkeytynyt julkisuudessa sanasotaa sotesta.

Kokoomuksen ja keskustan välisen kiistan ytimessä on viime kädessä ollut se, miten laajasti asiakasseteleitä käytettäisiin erikoissairaanhoidossa.

”Kokoomus tullut vastaan”

Valinnanvapautta tiukasti ajanut kokoomus on tullut puheenjohtajansa, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan asiassa vastaan, mutta niin ovat hänen mukaansa tulleet kaikki muutkin.

– Kaikki varmaan tulivat vastaan, koska siinä piti ihan aidosti hakea järkevä kokonaisuus, kommentoi Orpo eilen eduskunnassa.

Orpon mukaan myös kokoomuksen mielestä pääsääntö erikoissairaanhoidossa on, että ylivoimaisesti suurin osa siitä on julkista palvelua ja asiakassetelit ovat käytössä vain silloin, kun se on järkevää.

– Eli soveltuvin osin voidaan hankkia erikoissairaanhoidon palveluita myös yksityiseltä puolelta.

Orpo ei halunnut eilen arvioida, mikä prosentti hoidoista voisi olla asiakassetelillä hankittavaa. Esimerkkinä hän mainitsi lonkkaleikkaukset.

Asiakkaille valinnanvapaus 2021?

Lokakuun alkupuolella hallituspuolueet sopivat, että sote-palvelujen valinnanvapaus tulisi voimaan vuoden 2021 alusta. Asiakas voisi tällöin valita haluamansa sote-keskuksen julkiselta tai yksityiseltä puolelta, ja asiakasmaksu olisi kaikissa sama. Sote-keskusta voisi halutessaan vaihtaa kuuden kuukauden välein.

Lisäksi asiakkaalle on ollut tarkoitus tarjota asiakasseteli vähintään tiettyjä laissa listattuja palveluja varten. Asiakas voisi tällöin itse valita asiakassetelillään palveluntuottajan, joka tarjoaa tällaisen palvelun.

Paljon hoitoa tarvitsevalle, kuten vammaiselle tai ikäihmiselle, voisi laatia myös henkilökohtaisen budjetin.

Maakuntavaalit on suunniteltu pidettävän lokakuussa 2018. Uudet maakuntavaltuustot ja maakunnat järjestäytyisivät vuoden 2019 alusta lähtien.

