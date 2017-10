Turun seudun paras tarjoilija työskentelee Salossa

|

Taito lukea asiakasta ja saavuttaa hänen luottamuksensa ovat Salon Seurahuoneen vuoropäällikkö Laura-Maria Laaksoselle työn ykkösasioita.

Kuusi vuotta Seurahuoneella työskennellyt Laaksonen on juuri palkittu työstään Turun Paistinkääntäjien Haarukka-palkinnolla. Paistinkääntäjät valitsivat Laaksosen Turun seudun parhaaksi salityöntekijäksi, sillä voutikunnan mielestä hän tuntee ruoat ja juomat, on positiivinen ja hymyilevä alansa huippuosaaja.

Laaksonen on koulutukseltaan kokki, mutta päätyi saliin, eikä kaipaa enää kattiloiden ääreen.