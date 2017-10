Työnantajapuoli ihmettelee lennonjohtajien toimintaa – lennonjohtajat marssivat ulos tes-neuvotteluista

|

Työnantajapuoli ihmettelee lennonjohtajia edustavan yhdistyksen toimintaa työehtosopimusneuvotteluissa. Lennonjohtajien yhdistys (SLJY) marssi aiemmin ulos työehtosopimusneuvotteluista vastalauseena Palvelualojen työnantajien Paltan toiminnalle.

Palkansaajapuolen mukaan kiista liittyy työtuomioistuimessa käsiteltävään riitaan.

– (Työnantajapuolen) Palta on toimittanut työtuomioistuimelle nyt käytäviin neuvotteluihin liittyvää materiaalia, jonka luottamuksellisuudesta oli yhteisesti sovittu, kirjoittaa lennonjohtajien yhdistys SLJY tiedotteessaan.

Työnantajapuoli sanoo, että SLJY on itse haastanut Paltan työtuomioistuimeen työehtosopimuksen soveltamista koskevassa asiassa. Paltan mukaan työehtosopimus oli voimassa vuosina 2013-2016.

Työnantajapuolen mukaan kaksi eri asiaa on nyt sotkettu toisiinsa.

– Työtuomioistuinprosessi ja työehtosopimusneuvottelut ovat kaksi eri asiaa, eikä niitä tule sotkea toisiinsa, sanoo Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto järjestön tiedotteessa.

Aarto toivoo, että tilanne rauhoittuu ja että työehtosopimusneuvottelut jatkuvat mahdollisimman pian.

Lennonjohtajien nykyinen työehtosopimus on voimassa marraskuun loppuun asti.

SLJY:n mukaan neuvottelut olivat tähän mennessä sujuneet hyvin.

STT

Kuvat: