Työttömyys vähenee vauhdilla

|

Talouden nousukausi tuo valoa syyskuun työttömyystilastoihin. Työttömyys vähenee nyt kovaa vauhtia koko Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Salon talousalueella.

Erityisen hyvältä uudet työttömyysluvut näyttävät Salossa, jossa vaikea rakennemuutos nosti työttömyyden korkealle. Uudet luvut kertovat, että tilanne on Salossakin helpottumassa. Myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun.

Syyskuun lopussa Salon työttömyysaste oli 12,4 prosenttia ja työtä vailla 3 062 työnhakijaa. Vuosi sitten työttömyysaste oli 14,9 prosenttia, joten alaspäin on tultu peräti 2,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä oli nyt 661 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyystilanne on Salossa jo olennaisesti parempi, vaikka työttömiä on edelleen liikaa. Pahimmillaan Salossa oli työttömänä reilusti yli 4 000 ihmistä, ja näistä luvuista on tultu iso askel alaspäin. Seuraavaksi päästäneen jo alle 3 000 työttömän rajan.

Yli tuhannen työttömän vähennystä ei voi selittää pelkällä muuttotappiolla, vaikka osa työttömistä onkin muuttanut työn perässä pois Salosta. Tilastoluvut kertovat siitä, että moni salolainen työtön on onnistunut löytämään uutta työtä.

Uusia työpaikkoja on syntynyt Saloon, ja toisaalta maakunnan vahva nousu on tarjonnut työtä Salon ulkopuolelta. Entistä useampi salolainen hakeekin leipänsä käymällä töissä muualla. Tämä tilanne pitää tiedostaa, ja auttaa mahdollisimman sujuvan ja edullisen työmatkaliikenteen järjestämisessä.

Työllisyystilanne näyttää valoisalta myös Salon seudun muissa kunnissa. Kaikissa kunnissa työttömyys oli syyskuun lopussa selvästi pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Seudun matalin työttömyysaste oli Paimiossa, 5,6 prosenttia.

Paimio on jo lähellä maakunnan kärkeä, syyskuussa alhaisin työttömyysaste oli Ruskon 4,9 prosenttia.

Koko maakunnan korkein työttömyysaste oli Turussa, 13,3 prosenttia. Myös Turussa työttömyys on hellittänyt, viime vuonna vastaavaan aikaan Turun työttömyysaste oli 15,9.