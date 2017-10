Useita kolareita ja ulosajoja eri puolilla Suomea, Lempäälässä kahdeksan auton ketjukolari

|

Kolmostiellä Lempäälän kohdalla on sattunut kahdeksan ajoneuvon ketjukolari, kerrotaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Kaksi ihmistä on viety sairaalaan, mutta tiettävästi heidän vammansa eivät ole vakavia.

Turma sai päivystävän palomestarin mukaan alkunsa, kun etelän suuntaan ajanut henkilöauto alkoi heittelehtiä ohitustilanteessa ja törmäsi muihin autoihin.

Liikenne etelän suuntaan on ruuhkautunut pahoin raivaustöiden takia. Tien pinta oli aamulla erittäin liukas.

Ajokeli on paikoin huono tänään maan länsiosissa mustan jään takia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lounais-Lapissa saattaa tulla myös lunta ja räntää. Maan etelä- ja keskiosassa tulee vesikuuroja etenkin päivällä.

Aamun liikenteessä on ollut useita kolareita ja ulosajoja eri puolilla Suomea, mutta toistaiseksi vakavia henkilövahinkoja ei ole tullut tietoon.

Lämpötilat vaihtelevat etelän muutamista plusasteista Pohjois-Suomen pikkupakkasiin. Huomenna Suomessa vahvistuu korkeapaine ja sää on tämänpäiväistä selkeämpi.

Ambulanssi ja taksi kolaroivat Helsingissä, ambulanssissa potilas kyydissä

Helsingissä hälytysajossa ollut ambulanssi ja taksi kolaroivat varhain aamulla Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksessä. Ambulanssissa oli onnettomuushetkellä potilas kyydissä, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Onnettomuudessa loukkaantui lievästi kolme henkilöä, ja heidät kuljetettiin sairaalaan. Pelastuslaitoksen mukaan kaikki loukkaantuneet ovat aikuisia.

Turma sattui viiden aikaan aamulla. Poliisin mukaan myös vilkkaan risteyksen liikennevalot vaurioituivat onnettomuudessa, mikä saattaa hankaloittaa liikennettä koko päivän. Turman syy ei ollut vielä aamulla selvillä.

STT

