Kuusjoella on toteutettu kaksikin kulttuuritekoa: Kuusjokiseuran väki on elvyttänyt perikansallista talkooperinnettä, jolla on joukkovoimin kunnostettu maahan vajoamassa ollut 125-vuotias uuden hautausmaan vanha ruumishuone.

– Seurakunta on suuressa kiitollisuudessa tekijöille. Ilman talkoolaisia tätä historiallista taloa ei olisi saatu näin hienoon kuntoon, totesi seurakunnan puolesta talouspäällikkö Marjut Eriksson.

