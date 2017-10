Uusnatsit ja heidän vastustajansa osoittavat mieltä Tampereella

|

Uusnatsien ja heidän vastustajiensa mielenosoitukset ovat käynnissä Tampereella.

Tampereen Keskustorille kokoontuneiden uusnatsien vastustajien mielenosoituksessa on paikalla olevan Lehtikuvan valokuvaajan mukaan noin parisataa mielenosoittajaa.

Läheisellä Laukontorilla on puolestaan koolla viitisenkymmentä uusnatsimielenosoittajaa, joista osa on varustautunut Pohjoismaiden vastarintaliikkeen vihreillä lipuilla. Osa mielenosoittajista on pukeutunut Soldiers of Odin -järjestön tunnuksilla varustettuihin vaatteisiin.

Laukontorilla on myös useita poliisiautoja. Paikalla olevan Lehtikuvan kuvaajan mukaan myös Keskustorin ja Laukontorin välisellä alueella on runsaasti poliiseja.

Jopa noin 200 poliisia on varautunut valvomaan tänään Tampereen kahta mielenosoitusta.

Ainakin uusnatsien on tarkoitus myös marssia mielenilmauksessaan. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenosoitukset saattavat häiritä Tampereen keskustan liikennettä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden on määrä päättää vielä lokakuun aikana, määrätäänkö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta lakkautettavaksi.

STT

Kuvat: