Vain neljännes iäkkäiden omaishoitajista pitää vapaata Salossa

Suurin osa omaishoitajista työskentelee ilman säännöllisiä vapaapäiviä Salossa. Iäkkäiden, yli 65-vuotiaiden omaishoitajista Salossa vain neljännes eli 25 prosenttia pitää lakisääteiset vapaansa.

Iäkkäissä omaishoidontukea on myönnetty tällä hetkellä vajaalle 300 omaishoitajalle Salossa. Vuoden 2016 toimintakertomuksen mukaan omaishoitajia oli koko vuonna yhteensä 362 myönnetyt ja loppuneet tuet yhteen laskettuina. Lisäksi Salossa on noin 140 alle 65-vuotiasta omaishoidon tukea saavaa, joista puolet on nuoria. Alle 65-vuotiaiden omaishoitajistakin vapaansa pitää säännöllisesti vain 40 prosenttia.

Salossa omaishoidonsopimuksen tehneille omaishoitajille on kertynyt kolme vapaapäivää kuussa jo ennen vuoden 2016 heinäkuun lainmuutosta, jos on täyttänyt tällöin tietyt ehdot. Vapaita koskeva, noin vuosi sitten voimaan tullut laki määrää, että kunnan kanssa sopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa. Vapaat voi käyttää aiempaa joustavammin.

Lakimuutos määrittelee oikeuden vapaapäivistä hoidon sitovuuden mukaan.

