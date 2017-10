Valinnanvapaus ratkaisee

|

Juha Sipilän (kesk.) hallitus haluaa rakentaa maahan uuden maakuntahallinnon ja siirtää sille vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Muitakin tehtäviä maakunnille tulee, mutta sote-palvelut ovat suurin kokonaisuus.

Hanke kriisiytti hallitustyöskentelyn ensimmäisen kerran syksyllä 2015, kun Sipilän kabinetti oli istunut puoli vuotta. Kokoomus ja keskusta väänsivät kättä siitä, montako maakuntaa uudistuksessa perustetaan. Pöydällä oli myös kokoomukselle tärkeä asiakkaan valinnanvapaus, joka kasvattaa yksityisten yritysten markkinoita sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Keskusta sai haluamansa 18 maakuntaa ja kokoomus valinnanvapauden.

Syksyn 2015 kriisi oli niin raju, että hallituksen kaatumista pidettiin mahdollisena. Kaksi vuotta on kulunut, ja se on edelleen pystyssä siitä huolimatta, että yksi hallituspuolueista on hajonnut, ja sen hallitukseen jääneet ministerit perustavat uutta puoluetta.

Uudistuksen keskustalle tärkeä maakuntaosuus on edennyt suhteellisen sujuvasti, mutta sote-puolesta ei ole tullut valmista. Viime kesänä hallitus päätti eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen, että kokoomuksen vaatima valinnanvapauslaki valmistellaan uudelleen.

Uuden version laatiminen ajoi hallituksen uudelleen kriisin partaalle. Lakiluonnos on nyt kuitenkin lähetetty lausuntokierrokselle.

Tilanne hallituksen sisällä ei ole asettunut. Hallituspuolueet eivät ole yhtä mieltä uudistuksen yksityiskohdista, ja vääntö jatkuu taas, kun lausunnot on saatu.

Kovaa kritiikkiä tulee taas varmasti. Esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajan Juhani Eskolan mukaan järjestelmä on monimutkainen, vaikeasti hallittava ja vaatii asiakkaalta paljon (SSS 20.10.).

Esitys palaa hallitukselle todennäköisesti kuormitettuna niin monella korjausvaatimuksella, että valmistelua jatketaan. Edelleenkään ei ole varmaa, että sote-uudistus ylipäänsä toteutuu.

Kokoomus on kannatusmittausten mukaan suosituin puolue, mutta sille tärkeä lakiuudistus on vastatuulessa. Sekä hallituksen että sote-uudistuksen tulevaisuus riippuu siitä, kuinka laimean version valinnanvapaudesta kokoomus hyväksyy.