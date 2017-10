Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myöntää menetelleensä huolimattomuuttaan rikollisesti

|

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myöntää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen osallistuttuaan johtamiskoulutuksen hankintaan veljensä firmalta. Häntä syytetään tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2007-2017, minkä Nissinen kiistää.

– Nissinen myöntää syytteen rajatulta tekoajalta. Katsotaan, että viisi vuotta on virkarikoksen vanhenemisaika, sanoo Nissisen asianajaja Jarkko Jaatela.

Näin ollen Nissinen myöntää osallistuneensa hankintoihin esteellisenä loka-marraskuusta 2012 huhtikuuhun 2015.

Käsittely alkoi tänään valmisteluistunnolla korkeimmassa oikeudessa Helsingissä. Syyttäjänä toimiva apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen vaatii Nissiselle vähintään 60:tä päiväsakkoa. Hakonen ei vaadi Nissisen erottamista.

– Vielä oikeuskäsittelyn loppuvaiheessa voidaan tarvittaessa tarkentaa rangaistusvaatimusta, mutta on lähdetty siitä, että ankarahko sakkorangaistus on vaatimuksemme, Hakonen kertoo.

Hakonen ei halua vielä perustella tässä vaiheessa, mihin käsitys tahallisuudesta perustuu. Hän ottaa siihen kantaa vasta pääkäsittelyn aikana.

– Syyte on lähtenyt siitä, että katsotaan, että kyseessä on tahallinen teko. Aikanaan nähdään, miten se etenee ja mikä on tuomioistuimen kanta, Hakonen sanoo.

Hän ei myöskään ota vielä kantaa puolustuksen esittämään vanhenemisaikaan.

Taustalla veljen firmalta tehdyt koulutushankinnat

Nissisen epäillään osallistuneen esteellisenä johtamisvalmennushankintoihin, joita ostettiin syyttäjälaitokselle hänen veljensä firmalta. Hankintoja tehtiin Nissisen aloitteesta tämän toimiessa ensin Itä-Suomen syyttäjänviraston johtajana ja myöhemmin valtakunnansyyttäjänä. Nissinen myöntää tämän.

Asianajaja Jaatelan mukaan koulutushankinnat sinänsä olivat asianmukaisia. Hänen mukaansa virheellistä oli ainoastaan se, että Nissinen osallistui hankintojen käsittelyyn esteellisenä. Nissisen kirjallisen vastauksen mukaan toiminnalla ei ollut negatiivisia vaikutuksia.

– (Taloudellista) vahinkoa ei ole syntynyt. Tämä on tapahtunut huolimattomuudesta ja harkitsemattomuudesta, mutta ei tahallaan, Jaatela toteaa.

Hankintojen arvo on apulaisoikeuskanslerin mukaan noin 32 000 euroa. Aiemmin rikostutkinnan aikana puhuttiin yli 74 000 eurosta, mutta summa on tämän jälkeen täsmentynyt.

– Esitutkinnassa oli selvitetty kaikki muidenkin syyttäjänvirastojen tekemät hankinnat. Syyttäjä lähtee syyttämään siitä, mistä katsotaan, että on todennäköisiä syitä epäillä. Oma kantani on se, että on todennäköisiä syitä epäillä rikosta Itä-Suomen syyttäjänvirastossa ja valtakunnansyyttäjänvirastossa, Hakonen perustelee hankintojen arvon vähenemistä.

Nissinen ei itse tullut paikalle korkeimpaan oikeuteen, jossa häntä edustaa asianajaja Jaatela.

Osallistui itsekin johtamisvalmennukseen

Nissinen kertoo vastauksessaan, että on osallistunut itsekin johtamisvalmennukseen helmikuussa 2005. Vuosina 2007-2010 Nissinen toimi Itä-Suomen syyttäjänviraston päällikkönä. Hän esitteli johtoryhmän kokouksessa mahdollisuuden hankkia valmennusta Deep Lead -yritykseltä oltuaan itse tyytyväinen koulutukseen.

Nissisen veli on yksi yrityksen perustajista ja sen enemmistöosakas. Hän on muutamaa vuotta lukuun ottamatta toiminut yrityksen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien.

Kun johtamisvalmennusta päätettiin hankkia, hankintapäätöksen teki Nissinen itse.

Hän osallistui aktiivisesti vastaavan valmennushankinnan käsittelyyn myös myöhemmin ollessaan valtakunnansyyttäjänä Valtakunnansyyttäjänvirastossa. Nissisestä tuli valtakunnansyyttäjä vuonna 2010.

Kun johtamisvalmennuksen hankinnasta päätettiin, Nissinen sopi apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen kanssa, että tämä tekee asiassa varsinaiset hallinnolliset päätökset. Näin siksi, ettei Nissisen koettu olevan sovelias päättämään koulutushankinnasta veljensä yrityksestä.

Nissinen korosti, että hänen ainoa motiivinsa on ollut edistää omien alaistensa ja samalla itsensä kehittymistä henkilöstöjohtamisessa sekä parantaa työhyvinvointia. Nissisen mukaan hän ei ole missään vaiheessa pyrkinyt salaamaan sitä, että hänen veljensä on syväjohtamisen nimellä kulkevan koulutus- ja valmennusmenetelmän luoja tai että hänen veljensä on mukana kyseistä menetelmää hyödyntävässä yrityksessä.

Nissinen myöntää teonkuvauksen koko syytteessä tarkoitetulta ajalta, mutta hänen mukaansa rikos on osittain jo vanhentunut, sillä virkarikosten vanhenemisaika on viisi vuotta. Lisäksi Nissinen katsoo, että tekoajan ei pitäisi ulottua vuodelle 2017, koska viimeisen Deep Lead -yrityksen koulutushankintoja koskevan laskun päivämäärä sijoittuu huhtikuulle 2015.

Hän myös katsoo, että hankinnoissa on kyse yksittäisistä hankintaprosesseista ja -päätöksistä, eikä kyse ole yhdestä kokonaisuudesta, toisin kuin apulaisoikeuskansleri katsoo.

STT

Kuvat: