Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myöntää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen loka-marraskuusta 2012 huhtikuuhun 2015. Häntä syytetään tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2007-2017, minkä Nissinen kiistää.

Käsittely alkoi tänään valmisteluistunnolla korkeimmassa oikeudessa Helsingissä. Syyttäjänä toimiva apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen vaatii Nissiselle vähintään 60 päiväsakkoa virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Nissisen epäillään osallistuneen esteellisenä johtamisvalmennushankintoihin, joita ostettiin syyttäjälaitokselle hänen veljensä firmalta.

Nissinen ei itse tullut paikalle korkeimpaan oikeuteen, jossa häntä edustaa asianajaja Jarkko Jaatela.

Osallistui itsekin johtamisvalmennukseen

Nissinen kertoo vastauksessaan, että on osallistunut itsekin johtamisvalmennukseen helmikuussa 2005. Vuosina 2007-2010 Nissinen toimi Itä-Suomen syyttäjänviraston päällikkönä. Hän esitteli johtoryhmän kokouksessa mahdollisuuden hankkia valmennusta Deep Lead -yritykseltä oltuaan tyytyväinen koulutukseen.

Nissisen veli on yksi yrityksen perustajista ja sen enemmistöosakas. Hän on muutamaa vuotta lukuun ottamatta toiminut yrityksen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien.

Kun johtamisvalmennusta päätettiin hankkia, hankintapäätöksen teki Nissinen itse.

Hän osallistui vastaavan valmennuksen hankintaan myös myöhemmin ollessaan valtakunnansyyttäjänä Valtakunnansyyttäjänvirastossa.

Nissinen myöntää teonkuvauksen koko syytteessä tarkoitetulta ajalta, mutta hänen mukaansa rikos on osittain jo vanhentunut, sillä virkarikosten vanhenemisaika on viisi vuotta.

Hän kuitenkin kiistää, että kyse olisi kokonaisuudesta. Hän kiistää myös tekojen tahallisuuden.

