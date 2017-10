Valtio selvittää juomayhtiö Altian listaamista pörssiin

|

Valtio selvittää alkoholijuomayhtiö Altian listaamista Helsingin pörssiin. Valtio jäisi yhtiöön vähintään kolmanneksen omistajaksi, kun nyt valtio omistaa Altian kokonaan.

Valtio sanoo pitävänsä tärkeänä, että yhtiön omistajiksi tulisivat henkilöstö, yksityissijoittajat, laaja sopimusviljelijäverkosto ja muu kotimainen yhteistyöverkosto.

– Valtio-omistajan pitää tarjota omistamilleen yhtiöille luonnollisia kehityspolkuja yritysten kasvun tukemiseksi. Eduskunta on antanut suostumuksensa valtion omistusosuuden laskemiseen Altiassa. On tärkeää, että yhtiölle muodostuu mahdollisimman laaja kotimainen omistajapohja, valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo tiedotteessaan.

Koskenkorva tärkein vientituote

Altian tärkeintä vientibrändiä Koskenkorva Vodkaa myydään noin 30 maassa. Elokuussa yhtiö kertoi, että Koskenkorvan myynti aloitetaan myös Yhdysvalloissa.

Altian myynnistä tai pörssiin viennistä on puhuttu pitkään. Spekulaatiot kiihtyivät syyskuussa, kun valtion omistuksia kaitsevan omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heliövaara sanoi, että kyseiselläkin viikolla käsitellään kolmen yhtiön listaamista. Hänen mukaansa valtio on ottanut sen kannan, että aina ensiksi katsotaan listaamisvaihtoehto, jos jostakin luovutaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi budjettiriihen yhteydessä, että omaisuuden myynti on keskeinen osa valtion kärkihankkeiden rahoitusta. Altian johto on toistuvasti arvioinut, että yhtiön on pidettävä kannattavuus hyvänä, jotta mahdollisuudet uusiin omistusjärjestelyihin pysyvät avoimina.

Selvitys Altian mahdollisuudesta listautua valmistuu 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sen toteuttamisesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

STT

