Viikon kuvat: Nyt tehdään limaa, satelliittia ja nosturia

Viikon kuvat ovat työn touhussa. Meyerin Turun laivatelakalla rakennetaan valtaisaa nosturia. Hitsaustyötä varten sadan metrin korkeudelle yläilmoihin tehdään lämmitettävä teltta, jossa on keittiö ja ruokailumahdollisuudet. Valaistus loistaa kirkkaana läpi yön, ja yläilmoihin viedään jopa vessat.

– Myös nosturin päällä tulee olemaan pari väliaikaisvessaa. Niistä on kyllä Turun komein vessanäköala, naurahtaa projektipäällikkö Veli-Matti Niemi Elomaticilta Turun Sanomien haastattelussa.

Mutta ennen pääkannatinpalkin asentamista nosturin jalkojen kanssa työskennellään vielä kuukauden päivät.

Slime eli slaimi eli lima on lasten uusin villitys. Se on itse tehtyä pehmeää massaa, jota voi puristella, väännellä, venyttää ja koristella mielensä mukaan.

Ensin puserretaan kunnon annos paperiliimaa, johon sekoitettiin lusikallinen soodaa, näin toimii laitilalainen limaresepti. Sekoittelun jälkeen seokseen saa lisätä haluamiaan koristeita: glitteriä, elintarvikeväriä tai helmiä. Jotta lima ei jäisi kiinni sormiin, tarvitaan yllättävää ainesosaa: silmätippoja, jotka sisältävät boorihappoa. Niitä lisätään tipoittain, kunnes massa alkaa muuttaa koostumustaan ja irrota purkin reunoista. Lopulta siitä tulee slimeä, jota voi pyöritellä käsissä.

Reseptejä liman tekoon löytyy netistä tuhansittain, kertoo Laitilan Sanomat. Jotkut lisäävät partavaahtoa, toiset astianpesuainetta, kolmannet käsirasvaa. Eri aineksilla liman koostumus ja venyvyys vaihtelevat.

Salossa taas kahdeksanvuotias pääsi rakentamaan satelliittia, joka lähti ihan oikeasti avaruuteen torstaina.

Turun telakalla valtaisia jännitysnäytelmä. Turun telakan uuden Goliath-nosturin jalkaa alettiin nostaa pystyyn viime perjantaina. Operaatio oli melkoinen, sillä jalka on korkeudeltaan noin 100 metriä ja painaa 500 tonnia. Jalka on osa Meyer Turku Oy:n uutta, noin 30 miljoonaa euroa maksavaa pukkinosturia. Viikon päästä nostetaan toinen jalka, ja siitä kahden viikon päästä niiden varaan nostetaan nosturin pääkannatinpalkki. Se on neljän kerrostalon kokoinen rakennelma, jonka teräsosat on tehty Meyerin omana työnä. Valmiina nosturin pitäisi olla ensi keväänä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Kuhinaa pöheikössä. Loimaalla kisattiin viikonloppuna suunnistuksen erikoispitkän matkan SM-kisat. Pääsarjan voittaneen Elias Kuukan takana käytiin tiukkaa kamppailua mitaleista. Mikko Knuuttila ja Markus Räsänen jäivät muutaman sekunnin pronssimitalista. Matkaa lähdöstä maaliin oli noin 30 kilometriä. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Satelliittia rakentamassa. Avaruusrekka kävi Salossa ja salolaisosaamista siirtyi heti Rekkasatelliittiin. Suomi100-satelliitin kopiota pääsi viime perjantaina rakentamaan Ida Toikka, 8 vuotta, Aalto-yliopiston Tessa Nikanderin avustuksella. Rekkasatelliitti lähetettiin torstaina avaruuteen. – Ei avaruuteen, vaan stratosfääriin, tieteestä ja avaruudesta hyvin perillä oleva Ida Toikka korjaa. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Vakava tilanne, mutta onneksi vain harjoitus. Matkustaja-alus on törmännyt tankkeriin, öljyä on vedessä. Rajakarin pohjoispuolella Turussa oli tiistaina käynnissä suuronnettomuusharjoitus, johon osallistuivat Varsinais-Suomen ja Helsingin pelastuslaitokset, Naantalin ja Turun satamat, Rajavartiolaitos, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Nesteen öljysatama, poliisi ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Harjoitusta varten jokainen osallistuva organisaatio oli määritellyt omat tavoitteensa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos testasi muun muassa viranomaistiedottamisen sujuvuutta. Naantalin sataman kanssa pelastuslaitos testasi evakuointikeskuksen perustamista. Samaan aikaan Nesteen Naantalin jalostamolla järjestettiin simulaation avulla toinen suuronnettomuusharjoitus. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Hampurilaisia fiftarityyliin. Kaarinan lukion musiikkiteatterilinjan ensi vuoden musikaaliproduktio on kunnianhimoisesti Grease. Musiikkiteatterilinja yhdistää voimansa turkulaisen 1950-luvun tyylisen hampurilaisbaarin, Hello! American dinerin kanssa. Maanantaiaamuna musikaalin päänäyttelijät saivat rakentaa ruokalistalle omat nimikkohampurilaisensa. Vuoropäällikkö Janne Mäenpää (keskellä) opasti Joona Krusbergiä ja Sanni Koivulaa makuyhdistelmien maailmaan. Yhteistyössä syntyivät hampurilaiset ”Sandy” ja ”Danny”. Grease tulee ensi-iltaan tammikuun 12. päivä, ja esityspaikkana on Logomo. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

Jos nyt antautuisin suremaan, olisin varmaan aika äkkiä tästä pois. Päivi Metsämäki sairastaa parantumatonta rintasyöpää. – Valehtelisin, jos sanoisin, ettei ole synkkiä hetkiä. Pyrin niistä irti: vaikken tekisi mitään muuta kuin laitan vaatteet päälle, hyppään bussiin ja menen torille katsomaan ihmisiä ja syömään jäätelöä, Päivi Metsämäki kertoo. Terveitä hän kehottaa arvostamaan terveyttään ja pitämään siitä huolta. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Viikon kateissa. Paimiossa etsittiin tiiviisti viikon ajan pientä kymmenkuista koiraa. Etsintä päättyi onnellisesti keskiviikkoiltana. – Viikko ja kaksi tuntia, koiran omistaja Leila Fokin kertoo Roni-koiran karkumatkan pituudeksi. Fokinin kanssa koiraa etsi suuri joukko auttavaisia ihmisiä, koiran emäntä sai lukuisia soittoja ja yhteydenottoja koirahavainnoista. Valtaisa joukko ihmisiä seurasi asiaa sosiaalisessa mediassa. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

Omalle kansalle, omasta maasta. Mitä on olla maatalousyrittäjä 100-vuotiaassa Suomessa? – Ainakin kunniakasta on olla ja tehdä työtä perinteiden vaalijana itsenäisessä maassa. Se on se, mikä ryhdistää selkää. Ajatuksissa on seikka, että tässä tuotetaan omalle kansalle ruokaa omasta maasta, vastaa somerolainen viljelijä Janne Soini. Kuva: Manu Kärki, Somero-lehti.

”Tein itseni kanssa rauhan”. Nokian lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä uransa luonut salolaisjuristi Annu Palmu jätti Nokian optiomiljooniensa turvin ja perusti johtamiskoulutukseen keskittyneen yrityksensä Villa Felixin. Palmu menetti omaisuutensa yrityksensä konkurssia seuranneessa oikeustaistelussa pankin kanssa. – Tein itseni kanssa rauhan, kun oivalsin suomalaisen pankkijärjestelmän erityisaseman logiikan. Koko järjestelmä on viritetty suojelemaan pankkilaitosta, jonka tuottoisinta bisnestä ovat yrityslainojen viivästyskorot, Palmu sanoo. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Kasvun siemen. Salon uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna kuvaa ensimmäistä budjettiaan Salossa murrosvaiheen talousarvioksi. Se on tehty tilanteessa, jossa Salo hakee uutta kasvua, uudet päättäjät aloittavat työtään ja kunnat valmistautuvat sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Ensi vuoden talousarviossa pyritään suojelemaan kasvun siementä, sanoo budjettia maanantaina esitellyt Lauri Inna. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Kaviot kopsuen maastoon. Jaakkolan islanninhevostallilla Mynämäellä voi testata elämysratsastusta, joka tarkoittaa ratsastuksesta luonnossa ja maastossa, niin että kokematonkin ratsastaja pärjää ja nauttii. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Mahtuvatko kaikki herkut kuvaan? Aino Ristolainen ikuisti Paimenenmäessä tiistaina pikkukokkien aikaansaannoksia – ja niitähän riitti. Keihäskosken Martat järjesti yläneläisille lapsille syysloman ratoksi kokkauskurssin. Ennätykselliset 16 osallistujaa valmisti muun muassa salaatteja, lohkoperunoita, pitsaa, smoothieta – ja suuren suosion saavuttanutta pätkiskakkua. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

13 pelin putki katki. TPS-pelaajat Jasper Lindsten (kesk.) ja Oskari Setänen joutuivat taipumaan, kun HIFK:n Thomas Nykopp juhli joukkueensa kolmatta maalia. TPS jäi viime lauantaina ensimmäisen kerran tällä kaudella pisteittä, HIFK otti ensimmäisen vierasvoittonsa. Seuraavaksi TPS ottelee lauantaina Tampereella Ilvestä vastaan. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Rikkola kaatoi Suomen huiput. TPS:n Juuso Rikkola (vas.) keilasi voittoon Ranking-kiertueen osakilpailussa Raisiossa viime viikonloppuna. Loppuottelussa kaatui paimiolainen maajoukkuekeilaaja Sanna Pasanen (keskellä) pistein 257–212. Kovatasoisessa kisassa olivat mukana muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Suomen parhaat keilaajat. – 257 pistettä oli koko viikonlopun paras sarja, joten paljon paremmin en olisi voinut kisaa päättää, Rikkola myhäili. Onnittelemaan rientää myös kisan kolmonen Sami Lampo. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Tunkua rumpuihin. Bändipaja kokoontuu Pohitullin koulussa heti koulun jälkeen, joten lapsille jää ilta aikaa muille harrastuksille ja koulutehtäville. Bändipajassa tutustutaan soittimiin, lauletaan ja tehdään omiakin biisejä. Kansalaisopiston ohjelmistoon kuuluvat bändipajat ovat avoimia kaikille koululaisille. – Mutta aina kun päästään esiintymään, niin silloin kaikkein suurin kina nousee siitä, kuka pääsee soittamaan rumpuja, hymyilee musiikinopettaja Päivi Kurkilahti. Kuva: Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat.

