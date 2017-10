Xi puoluekokoukselle: Kiina valmis kukistamaan Taiwanin itsenäistymispyrkimykset

|

Kiina on valmis kukistamaan kaikki Taiwanin itsenäistymispyrkimykset, presidentti Xi Jinping sanoi Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksessa.

Xin mukaan Kiinalla on tarvittava päättäväisyys, itseluottamus ja kyky Taiwanin separatististen pyrkimysten nujertamiseksi.

– Me emme aio koskaan sallia minkään tahon, organisaation tai puolueen erottaa mitään Kiinan osaa Kiinasta, Xi sanoi puheessaan puoluekokoukselle.

Kiinan kommunistinen puolue aloitti keskiviikkona joka viides vuosi järjestettävän puoluekokouksensa.

Kiinan ja Taiwanin suhteet ovat heikentyneet merkittävästi sen jälkeen kun Tsai Ing-wen valittiin Taiwanin presidentiksi viime vuonna.

Tsai ei ole julkisesti suostunut hyväksymään Kiinan ajamaa ajatusta ”yhdestä Kiinasta”. Tsai suututti Kiinan myös soittaessaan onnittelupuhelun viime vuonna Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneelle Donald Trumpille.

Taiwanin hallitus kommentoi Xin kommentteja tuoreeltaan keskiviikkona. Sen mukaan Xin kommentit ovat valitettavia. Taiwanin mukaan Kiina ei voi yhden Kiinan politiikallaan voittaa kansaa puolelleen.

”Talous yhä avoimemmaksi”

Xi lupasi yli kolme tuntia kestäneessä maratonpuheessaan, että puolue jatkaa köyhyyden vastaista taistelua ja nollatoleranssia korruptiota kohtaan.

Xi on valtakaudellaan puuttunut ankarasti korruptioon. Kuluneen viiden vuoden aikana kaikkiaan 1,3:a miljoonaa kommunistisen puolueen virkailijaa on rangaistu korruptiosta.

Xi mainosti puheessaan muun muassa Kiinan armeijan modernisointia, jonka on määrä jatkua vuoteen 2035. Samoin Xi ylisti puheessaan Kiinan hanketta rakentaa kiisteltyjä keinotekoisia saaria Etelä-Kiinan merelle.

Xin mukaan Kiina on astumassa uuteen aikakauteen, kun sekä maan sisällä että sen ulkopuolella on käynnissä suuria muutoksia.

– Tulevaisuudennäkymämme ovat kirkkaat, mutta samalla kohtaamme vakavia haasteita, Xi sanoi puoluekokouksen 2 300 osallistujalle. Kaikkiaan Kiinan kommunistisessa puolueessa on noin 89 miljoonaa jäsentä.

Xi lupasi puheessaan myös, että Kiina jatkaa taloutensa avaamista ulkomaisille yrityksille. Tässä suhteessa Xin puheet poikkeavat selvästi protektionistista linjaa vetäneen Donald Trumpin kannanotoista. Trumpin on määrä vierailla Kiinassa ensi kuussa.

– Kiina ei sulje oviaan maailmalta, vaan meistä tulee yhä avoimempia ja avoimempia, Xi sanoi. Hän lupasi myös suojella ulkomaisten sijoittajien oikeuksia Kiinassa.

Ulkomaiset yritykset ovat kritisoineet Kiinan johtoa siitä, että talouden avoimuutta korostaneet puheet eivät ole näkyneet käytännön teoissa. Länsimaisten yritysten mukaan Kiinan valtio säätelee edelleen talouselämää vahvasti ja monet talouden sektorit on edelleen suljettu ulkomaisilta yrityksiltä.

”Sammakko” mukana kokouksessa

Puoluekokouksen odotetaan nimittävän Xin toiselle viisivuotiskaudelle Kiinan johtajana. Xin odotetaan pönkittävän kokouksessa valta-asemaansa miehittämällä Kiinan johtopaikat hänelle uskollisilla henkilöillä.

Asiantuntijoiden mukaan Xi saattaa edeltäjistään poiketen tavoitella kahden viisivuotiskauden jälkeen kolmatta kautta Kiinan johdossa. Hänen edeltäjänsä Jiang Zemin ja Hu Jintao tyytyivät johtamaan suurmaata kymmenen vuotta.

Jiang ja Hu olivat molemmat läsnä puoluekokouksen avajaisistunnossa keskiviikkona. 91-vuotiaan Jiangin läsnäolo herätti runsaasti huomiota Kiinassa, sillä hänen kuolemastaan on liikkunut huhuja viime aikoina.

Jiangin osallistuminen puoluekokoukseen täytti kiinalaisen sosiaalisen median sammakon kuvilla, sillä suurikokoisista silmälaseista tunnetun ex-presidentin lempinimi on ”Sammakko”.

STT

