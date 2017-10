Yli sata yksityisen päivähoidon paikkaa tyhjänä Salossa

|

Yksityisessä päivähoidossa on Salossa kaikkiaan noin 260 päivähoitopaikkaa, kun kunnallisessa määrä on noin 2000. Yksityisessä päivähoidossa on tilaa, sillä suurin yksityinen päiväkoti on Touhula Salo, johon mahtuu noin 120 lasta. Vasta 44 paikkaa on otettu käyttöön. Touhula Paltassa Ollikkalassa on käytössä vajaa puolet paikoista.

Reilulle sadalle lapselle on vielä tilaa yksityispuolen päivähoitopaikoissa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen paikat ovat lähes täynnä tämänhetkisellä henkilöstömäärällä. Päiväkoti-ikäisten määrä on kuitenkin Salossa laskenut. Suurin ongelma onkin lapsiperheiden poismuutto, alhainen syntyvyys ja aiempaa pienemmät ikäluokat.