Yösyöttö-elokuvan voi katsoa Salossa, Somerolla ja Paimiossa, mutta ei Turussa

Perjantaina ensi-iltaan tulevaa Yösyöttö-elokuvaa ei nähdä Turussa, mutta sen sijaan elokuvan pääsee katsomaan pienemmissä kaupungeissa, kuten Salossa, Somerolla ja Paimiossa.

Turussa elokuvateatteria pyörittävä Finnkino ja Yösyöttö-elokuvan levittäjä Nordisk Film eivät ole päässeet sopimukseen elokuvan esittämisestä. Salossa ja Paimiossa elokuvateattereita pyörittävä Jari Mäkilä on sen sijaan esityssopimuksen tehnyt. Myös salolaisessa Lumo-elokuvateatterissa kotimainen uutuus nähdään.

Finnkinon ja Nordisk Filmin sopimusriidasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Finnkino ei näillä näkymin näytä elokuvaa millään paikkakunnalla. Se tarkoittaa elokuvan tekijöille isoja taloudellisia menetyksiä, koska Finnkinon elokuvateatterit sijaitsevat isoissa kaupungeissa.

Lumon elokuvateatteriyrittäjä Minna Matila ja Bio-Salon Mäkilä sanovat esitysneuvottelujen sujuneen normaaliin tapaan Yösyötön kohdalla.

– Pienen elokuvateatterin neuvotteluvara on kovin pieni, kertoo Matila.

– Filmivuokrat ovat kovia, ja ne ovat olleet koko ajan nousussa. Ei tämä kuitenkaan mikään ylikallis elokuva ole, muotoilee Mäkilä.

Matilan mukaan Yösyöttö-elokuvaa levittävä Nordisk Film on nostanut hinnan sille tasolle, jolle elokuvayhtiöt Disney ja SF ovat nostaneet jo aikaisemmin.

– Nettolipputuloista menee nyt yli puolet elokuvan levittäjälle kahdelta ensimmäiseltä viikolta, oli elokuvan menestys millainen tahansa. SF ja Disney ovat käyttäneet tätä jo aikaisemmin ja nyt myös Nordisk Film on keksinyt tämän.

Matilan mukaan Finnkino on pienelle elokuvateatterille reiluin levittäjä.

– Finnkino ottaa noin 30 prosenttia nettolipputuloista. Taulukossa on skaalausta, jos elokuva ei menesty.

Finnkinon mukaan ”lipunmyynnin epääminen” on Nordisk Filmin oma päätös.

– Emme voi hyväksyä Finnkinon vaatimusta saada lipputuloista normaalia suurempaa osuutta, Nordisk Film sanoo omassa tiedotteessaan.

Jari Mäkilä muistuttaa, että elokuvateatteri määrittää jokaisella elokuvalle lippuhinnan.

– Jos kyseessä on kallis elokuva, se näkyy myös lippujen hinnoissa.

Lumossa kallista levityshintaa yritetään tarvittaessa korvata oheismyynnillä.

– Ei kalliita menestyselokuvia oikein voi jättää poiskaan ohjelmistosta. Niillä tämä bisnes kuitenkin pyörii.

Yösyöttö tulee ensi-iltaan Salossa, Somerolla ja Paimiossa perjantaina. Lumon Matila sanoo, että Finnkinon teattereiden puuttuminen esityspaikoista voi olla pienille teattereille onnenpotku.

– Olen koittanut Facebookissa mainostaa elokuvaa turkulaisille. Olin jo ennen tätä jupakkaa toiveikas, että Yösyötöstä tulee menestyselokuva.

Mäkilä odottaa elokuvan löytävän hyvin katsojia, mutta yleisöryntäystä Turusta hän ei odota.

– Yleisö siirtyy aika heikosti isosta kaupungista pienempään. Turkulaiset ovat erittäin tervetulleita Paimioon ja Saloon. Paimioon on Turusta lyhyt matka, mutta toisaalta julkisilla pääsee Saloon helpommin.

