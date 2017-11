Kuitin tarjoaminen asiakkaalle on pakollista

|

Asiakkaan on saatava tarjotusta tuotteesta tai palvelusta kuitti. Kuittia ei kutenkaan ole pakko ottaa vastaan. Lähtökohta on nykyisin se, että kuitti pitää antaa. Kuluttaja voi sitten päättää, ottaako hän kuitin vastaan vai ei, sanoo kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala Uudenmaan maistraatista.

Marttalan mukaan aikaisemmin kuitin antaminen oli hyvä kauppatapa, eikä sen antaminen asiakkaalle ollut pakollista.

– Joskus kuitti annettiin, vasta kun sitä hoksasi pyytää, sanoo Marttala.

Asiakkaan kannalta on hyvä säilyttää kuitti, jolla voi osoittaa, mistä liikkeestä tavara on ostettu, milloin ja millä hinnalla.

– Jos tavarassa on virhe, kauppias haluaa tietää, onko hän myynyt tavaran.

Yrittäjän velvollisuus tarjota kuitti koskee käteisellä rahalla ja maksukorteilla tehtyjä ostoksia kaikilla toimialoilla. Velvollisuus ei kuitenkaan koske ulkona tapahtuvaa tori- ja markkinamyyntiä.