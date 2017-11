Salossa tehdään talkoovoimin seppeleitä sankarihaudoille

|

Salossa tehdään keskiviikkona ja torstaina urakalla havuseppeleitä. Tarkoituksena on askarrella seppele jokaiselle sankarihaudalle.

Salon alueella on 1 160 sankarihautaa, ja tavoitteena on saada jokaiselle sankarihaudalle seppele laskettavaksi itsenäisyyspäivänä 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Minimitavoitteena on tehdä 161 seppelettä Uskelan sankarihaudalle.

Valtakunnallisen projektin alullepanija on Sotaveteraaniliitto, ja toiveissa on, että itsenäisyyspäivänä seppelöidään Suomen kaikki 95000 sankarihautaa.

Havuseppeleitä tehdään Salossa vapaaehtoisvoimin ja talkoisiin voi lähteä mukaan kuka tahansa. Seppeleiden laskun suorittavat partiolaiset sekä yhdistykset.

Salossa seppeleitä tehdään Ylhäisten sisustustehtaalla (Ylhäistentie 3) 8. ja 9. marraskuuta kello 18 alkaen. Talkoiden järjestäjänä toimii Salon Soroptimistit yhteistyössä Salon Seurakunnan kanssa.