Selvitys: Varsinais-Suomessa kilpailu yksityisillä lääkärimarkkinoilla on vaatimatonta – soten tavoite kilpailun lisääntymisestä ei täällä toteudu

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite, kilpailun lisääminen, ei näytä toteutuvan nykyisellään Varsinais-Suomessa. Kilpailu yksityisillä lääkäripalvelumarkkinoilla jää vaatimattomaksi, jos uudistus ei houkuttele uusia palveluntuottajia maakuntaan.

Asia käy ilmi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon markkinarakennetta kuvaavasta tuoreesta selvityksestä. Se on tuotettu osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua.

Erityisesti yksityisillä ortopedian, lastentautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisaloilla yksityiset lääkäripalvelut ovat kahden suurimman konsernin hallussa. Mehiläinen ja Terveystalo jakavat nämä markkinat.

Alan johtokaksikko osti juuri markkinoilta 3. ja 4. sijalla kilpailevat palveluntuottajat. Mehiläinen osti toukokuussa Neon. Terveystalo taas hankki omistukseensa Diacorin.

– Samat kaksi tuottajaa olivat markkinajohtajat myös kaikilla tutkimuksen ja hoidon aloilla fysioterapiaa lukuun ottamatta. Fysioterapiamarkkinat ovat poikkeuksellisen pirstaleiset alalla toimivien lukuisien ammatinharjoittajien vuoksi, selvityksen tehnyt Turun kauppakorkeakoulun projektipäällikkö Riina Hiltunen toteaa tiedotteessa.

Sen sijaan sosiaalialalla kilpailua on enemmän, kertoo selvitys. Markkinajohtajat vaihtelevat eri palvelualojen välillä.

Suurten monialayritysten rinnalla toimii myös lukuisia yhdellä palvelualalla merkittävän kapasiteetin omaavia toimijoita. Valinnanvapauden lisääntymisen odotetaan sosiaalipalveluissa lisäävän myös palvelujen erilaistumista.

Sekä sosiaali- että terveyspalvelualoilla palvelutarjonta ja valikoima oli suurempaa väestökeskuksissa, erityisesti Turussa. Kun lisäksi tarkasteltiin asiakkaiden matkustamista yksityislääkäreiden vastanotolle, havaittiin että Varsinais-Suomen kunnat jakautuvat kolmeen markkina-alueeseen: Turku-keskeiseen suurmarkkinaan, Salon aluemarkkinaan ja Pyhäranta lukeutuu Rauma-keskeiseen aluemarkkinaan.

Turun lisäksi vain Salosta matkustetaan kuntarajojen ulkopuolelle suhteellisen harvoin, vain joka kuudennen lääkärikäynnin yhteydessä.

Salo täyttää selvityksessä ns. heikon markkina-alueen määritelmän lääkäripalveluissa. Asiakasvirtojen perusteella myös Somero ja Koski lukeutuvat Salon markkinaan. Somerolta 67 prosenttia matkustaa Saloon, Koskelta 49 prosenttia, Marttilasta 27 prosenttia ja Sauvosta 10 prosenttia.

Selvityksen laatija Riina Hiltunen korostaa, että markkinatilanne elää koko ajan. Sote-uudistukseen valmistautumien on kentällä jo alkanut, mutta suurin murros on vielä edessä.

– Kenties jopa nykytilaa tärkeämpää on ymmärtää kilpailun dynamiikka ja vaikutusmekanismeja, sillä maakunnan on tulevassa sotessa kyettävä ohjaamaan tätä ”villihevosta”, Varsinais-Suomen sote-uudistuksen muutosjohtaja Antti Parpo toteaa tiedotteessa.

Selvityken tekijä, projektipäällikkö Riina Hiltunen Turun kauppakorkeakoulusta.