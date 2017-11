Trumpin asema käy tukalaksi

|

Silmukka Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan ympärillä kiristyy. Kampanjan aikaisia työntekijöitä on pidätetty, ja heitä vastaan esitetään raskaita syytöksiä Venäjä-yhteyksistä.

Syytökset eivät ole kohdistuneet presidentti Trumpiin eivätkä liity kyseisten henkilöiden toimintaan vaalikampanjassa. Silti syytettyjen rooli presidentin vaalikampanjassa nostaa esille kiusallisia kysymyksiä. Moni miettii, minkälaisten ihmisten kanssa presidentti teki vaalityötä.

Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksiä selvittävän erikoistutkija Robert Muellerin haaviin on jäänyt isoja vonkaleita. Maanantaina pidätettiin Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort ja Manafortin entinen liikekumppani Rick Gates. Lisäksi Trumpin entinen ulkopoliittinen avustaja George Papadopoulos on tunnustanut valehdelleensa liittovaltion rikospoliisi FBI:lle ja sopinut yhteistyöstä syyttäjän kanssa.

Kolmikon syytteitä pidetään kovina. Niiden takaa voi löytyä todisteita Trumpin kampanjan ja venäläisten yhteistyösuunnitelmista.

Presidentti Trumpille uudet paljastukset tarkoittavat kujanjuoksun jatkumista. Vaikka suoria syytöksiä presidenttiä vastaan ei olekaan, hänen vaalikampanjaansa kohdistuu entistä enemmän epäilyjä.

Käytännössä tilanne rajoittaa presidentin ulkopoliittista valtaa. Trump ei voi tehdä juuri mitään Venäjään liittyvää päätöstä tai antaa edes lausuntoa, koska ne linkitettäisiin Venäjä-tutkintaan.

Vauhdikas alkukausi on osoittanut, että Yhdysvaltain kansa sallii presidentille melkein mitä vain. Raja voi kuitenkin tulla vastaan, jos Trumpin tai hänen vaalikoneistonsa katsotaan tehneen suoraa yhteistyötä Venäjän kanssa.

Presidentti Trumpin kannatus on huono, mutta hänen asemansa on yhä vahva. Kummatkin kamarit ovat republikaanipuolueen hallussa, ja Yhdysvaltain talous kasvaa hyvää vauhtia.

Asetelma muuttuu, jos demokraatit valtaavat välivaaleissa enemmistön molemmissa tai vaikka vain toisessa kamarissa. Myös talouden sakkaus lisäisi kansalaisten tyytymättömyyttä presidenttiä vastaan.