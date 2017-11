Uskelan kirkossa juhlitaan tänään reformaation merkkivuotta, kirkko ja kirkon piha valaistaan illan ajaksi

|

Reformaation merkkivuoden näyttävä päätöstapahtuma toteutetaan tänään Uskelan kirkossa Salossa. Tapahtumassa Martti Lutherin aika ja nykypäivä kohtaavat sekä musiikin että draaman keinoin.

Uskelan kirkossa esiintyy salolaisista kanttoreista ja ammattimuusikoista sekä kokeneista harrastajista koottu Vox Saloensis -kuoro ja niin ikään pääosin salonseutulaisista koostuva kamariorkesteri. Ne esittävät Bachin kantaatin Ein feste Burg eli Jumala ompi linnamme.

Kapellimestarina on Hannu-Pekka Heikkilä. Solisteina laulavat Maria Sirén, Hanna-Leena Keinänen, Tommi Niskala ja Joose Vähäsöyrinki.

Kantaatin lopuksi myös seurakunta pääsee laulamaan virttä Jumala ompi linnamme yhdessä orkesterin ja kuoron kanssa.

Tapahtuman toisen osan muodostaa Simone Koiviston kirjoittama Luther ja minä -näytelmä. Lutherina Uskelassa on Vilho Routasalo ja Tetzelinä Simone Koivisto. Hanhen roolissa nähdään Sanna Salmio.

Noin vartin mittaisen näytelmän jälkeen pastori Miika Rosendahl esittää Nykypäivän Teesit. Vuoden aikana seurakunnan tilaisuuksissa eri ryhmien kanssa on mietitty teesejä tulevaisuuden kirkolle, joista Rosendahl on tehnyt koosteen päätösjuhlaan.

Illan päättää Händelin Halleluja Messias-oratoriosta.

Konsertin lisäksi Uskelan kirkon julkisivu ja torni valaistaan sunnuntaina taideteokseksi Markus Kuisman johdolla. Samaan aikaan kirkon pihalla hohtaa Hanna-Kaisa Sulavuori-Kettulan ja Taru Koskisen yhdessä alueen puihin toteuttama valoteos. Valotapahtuma alkaa klo 16 ja jatkuu klo 21:een.

Reformaatio 500 NYT! on Uskelan kirkossa tänään klo 18.