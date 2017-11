Auttamisen halu ei ole kadonnut

|

Nykymaailmaa syytetään usein itsekkyydestä ja itsekeskeisyydestä. Käytännön esimerkit osoittavat kuitenkin, että auttamisen halua löytyy edelleen paljon.

Yksityisten ihmisten ja yritysten avulla ja lahjoituksilla on edelleen tärkeä merkitys, vaikka yhteiskunnalla onkin omat turvaverkkonsa. Yksityisten avulla paikataan niitä aukkoja ja katvealueita, joita valtion ja kuntien työstä ja panoksista huolimatta jää.

Helsinkiin rakennetaan parhaillaan uutta lastensairaalaa, jonka aikaansaamisessa yksityisten ja yritysten lahjoituksilla on ollut merkittävä rooli.

Perusvastuu 175 miljoonaa euroa maksavan lastensairaalan rakentamisesta on valtiolla ja sairaanhoitopiirin kunnilla. Lahjoituksilla kerätty kymmenien miljoonien eurojen potti on ollut kuitenkin välttämätön apu, kun uudenaikaista sairaalaa tehdään.

Lastensairaalassa isoilla yrityksillä ja tunnetuilla kansalaisilla on ollut näkyvä rooli. Somerolla on puolestaan polkaistu pystyyn kampanja, jossa korostuu pienen paikkakunnan yhdessä tekeminen.

Laitalainen Joulu -kampanjalla halutaan taata kaikille somerolaisille kunnollinen joulu. Tempauksen avulla joulun iloa viedään myös vähävaraisille lapsiperheille ja yksinäisille.

Myös Someron kampanja tilkkii reikiä, joita yhteiskunnan tarjoamasta tuesta huolimatta ihmisten arkeen jää. Se on hieno esimerkki välittämisestä ja huolenpidosta, jotka kumpuavat tavallisten ihmisten halusta auttaa.

Someron hyväntekeväisyyskampanja on saanut pienen maalaiskaupungin väen joukolla liikkeelle. Talkoolaiset puurtavat ja lahjoituksia virtaa.

Yrittäjä Anita Hallapellon ideasta on syntynyt koko kaupunkia yhdistävä asia. Lahjoitusten saajille tarjotaan joulun riemua. Samalla moni lahjoittaja iloitsee siitä, että on saanut tilaisuuden auttaa.

Valtaosa suomalaisista tulee menneestä syvästä lamasta huolimatta hyvin toimeen, mutta yhä enemmän on myös apua tarvitsevia. Tässä tilanteessa jos missä on hienoa havaita, että halu auttaa lähimmäistä ei ole kadonnut.