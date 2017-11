Yrityksen lopettaminen nosti Jouko Laxellin salolaisten tulokärkeen

|

Yrittäjä ja entinen kansanedustaja Jouko Laxell nousi vuonna 2016 salolaisten tulolistan kärkisijoille.

Hänen ansiotulonsa olivat 40 400 euroa ja pääomatulot 752 000 euroa. Laxell kertoo, että suurten pääomatulojen taustalla on yritystoiminnan lopettaminen.

Yrityksen lopettamisen myötä yrityksen omaisuudesta tuli Laxellin henkilökohtaista omaisuutta.

– Joskus aikanaan tuli tehtyä verosuunnittelu huonosti, sanoo Laxell.

Laxell oli koko maakunnan 86. eniten verotettavaa tuloa saanut henkilö. Hänen edellään on sijalla 77 laturivalmistaja Salcompin tuotekehitysjohtaja Juha Raussi.

Raussi sai viime vuonna ansiotuloja 883 000 euroa, josta hän maksoi veroja yli 460 000 euroa.

Vuosi toisensa jälkeen tulolistojen kärjessä oleva Niemisen perhe löytyy kärkisijoilta myös tänä vuonna. Maakunnan listan sijoilla 96 ja 105 ovat Henri Nieminen ja Riitta Nieminen.

Henri Nieminen on Finnfoamin toimitusjohtaja. Myös Riitta Nieminen työskentelee perheen omistamassa eristetehtaassa. Niemisen perheellä on tehdastoiminnan lisäksi kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on suuri määrä kiinteistöjä eri puolilla Suomea.

Uutista päivitetty klo 14:09