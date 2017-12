28 vuotta salatut brittitiedot: Tiananmenin verilöylyssä kuoli yli 10 000 ihmistä

Kiinassa Tiananmenin verilöylyssä kuoli yli 10 000 ihmistä, osoittaa brittiläinen salainen diplomaattisähke. Kiinan armeija avasi tulen demokratiaa vaatineita mielenosoittajia kohti Tiananmenin aukiolla vuonna 1989, ja uhrien määräksi on aiemmin arvioitu joitakin satoja tai tuhansia.

– Vähimmäisarvio kuolleista siviileistä on 10 000, sanoi silloinen Britannian suurlähettiläs Alan Donald sähkeessään Lontooseen. Uutistoimisto AFP näki sähkeen Britannian kansallisarkistossa.

Brittidiplomaatti teki arvion jo verilöylyä seuraavana päivänä, mutta sitä ei ole julkaistu aiemmin. Arvio on melkein 10 kertaa suurempi kuin tuona aikana yleisesti hyväksytyt arviot.

Ranskalaisen sinologin Jean-Pierre Cabestanin mukaan arvio on uskottava. Sinologia tutkii kiinan kieltä ja kiinalaista kulttuuria. Cabestanin mukaan hiljattain julki tulleet yhdysvaltalaiset arviot ovat samansuuntaisia.

– Siinä on kaksi melko itsenäistä lähdettä, jotka sanovat samaa asiaa, hongkongilaisyliopisto Baptist Universityn professorina toimiva Cabestan sanoo.

Suurlähettiläs Donaldin mukaan sotilaiden saavuttua aukiolle ”opiskelijat olivat siinä käsityksessä, että heillä on tunti aikaa lähteä aukiolta, mutta viiden minuutin jälkeen panssariajoneuvot hyökkäsivät”.

Vuonna 1989 Kiinan hallitus kertoi, että ”vastavallankumouksellisten mellakoiden” nujertamisessa kuoli 200 siviiliä ja kymmeniä poliiseja ja armeijan edustajia. Kiinan nykyhallinto kieltää edelleen keskustelun aiheesta, eikä Tiananmenin tapahtumia mainita oppikirjoissa tai mediassa. Asia on Kiinassa sensuroitu myös netissä.

STT

Kuvat: