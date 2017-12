Aatonaatto monessa kaupassa vuoden vilkkain

Jouluaatonaatto on kaupoissa vuoden vilkkaimpia päiviä. Ruokaa ostetaan tarpeeseen, mutta varmuuden vuoksi myös hiukan liikaa.

Tänä syksynä Pahkavuoren ja Ollikkalan K-Marketeissa kauppiaina aloittaneilla Tarja ja Sauli Kaartisella on ensimmäinen joulu omassa kaupassa. Molemmilla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalta, joten kummallakin on oppi mennyt perille useamman kantapään kautta.

He sanovat, että ruokaa tilataan myyntiin aina enemmän kuin sitä menee.

– Se on riski, mutta jos jää, se menee ruoka-apuun. Paula Matilainen hakee ihan joka päivä ruokaa. On upeaa, että ruoka menee salolaisiin perheisiin.