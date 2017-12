Aktiivimallin kiistely kytkeytyy kasvukeskusten ja maaseudun erilaisiin mahdollisuuksiin

Suomessa on pitkät etäisyydet, mikä korostuu niin sanotun aktiivimallin vaikutuksia ja mahdollisuuksia arvioitaessa. Keikkatöitä ja työllistymistä edistäviä palveluita on keskimäärin helpompi löytää kasvukeskuksissa.

TE-toimistojen johtajien haastatteluissa nousee esiin hyvin erilaisia tilanteita. Parhaimmassa tapauksessa aktiivimalli nostaa ensimmäisen kolmen työttömyyskuukauden tukea 3,5 prosenttia ja työtön etsii keikkatyön, jottei etuutta leikata. Kaupungissa osa-aikaisessa työssä voi käydä julkisilla kulkuneuvoilla, ja lopulta keikkatyö voi muuttua kokoaikatyöksi.

Kuhmossa haja-asutusalueella asuvalle tilanne on toinen. Keikkatyötä voi olla vaikeampi löytää, ja lähin sopiva työllisyyspalvelu Kajaanissa on yli sadan kilometrin ajomatkan päässä. Jos työtön ei osa-aikaiseen työhön tai palveluihin esimerkiksi autottomana osallistu, ajomatkan vaihtoehtona on esimerkiksi 32 euron leikkaus 700 euron työmarkkinatukeen.

– Ei palvelut ole yhdenvertaisia koko alueellamme. Ei palveluita kaikille ole tarjolla, jos kaikki lähtevät hakemaan. Palveluita pitää kuitenkin tarjota tarpeen mukaan, ei aktiivimallin toteuttamiseksi, palvelujohtaja Kati Kemppainen Kainuun TE-toimistosta sanoo.

Myös Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen pohtii, kuinka tehokasta ja kansantalouden kannalta järkevää on käydä useasti viiden päivän työnhakuvalmennuksessa, jos sen ainoa tavoite on täyttää aktiivisuusehto neljästi vuodessa. Hän sanoo TE-toimiston asiakkaissa olevan työelämästä syrjäytyneitä, joille tilanne on hankala.

Varsinais-Suomessa jo työvoimapulaa

Satakunnassa on noin 5 000 eri tavoin aktivoitua ja 10 000 muuta työtöntä. TE-toimiston johtaja Juhani Sundell sanoo, että Satakunnassa on varauduttu aktiivimallin tuovan muutaman sata ihmistä lisää työvoimapalveluihin.

Varsinais-Suomessa Uudenkaupungin autotehdas ja Turun meriteollisuus ovat selkeimpiä esimerkkejä voimakkaasti heränneestä talouskasvusta. Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson uskoo alueella riittävän keikkatöitä entistä useammalle myös esimerkiksi rakennuksilla ja palvelualoilla.

– Päämäärä on jatkossakin pysyvä työpaikka, emme käänny järjestämään viiden päivän sijoituspaikkoja, Henrichson sanoo.

Hän sanoo työllistämisrahojen ja toimenpiderahojen riittävän alueella. Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Helvi Riihimäki sanoo, että erilaisten ostettujen valmennuspalveluiden ja työkokeiluiden määrää on lisätty, ja tänä vuonna kaikkia paikkoja ei ole täytetty.

Hän sanoo osa-aikaisia töitä löytyvän parhaiten kaupungeissa, mutta myös maaseudulla on tarjolla keikkoja esimerkiksi maataloudessa ja siivoustöissä.

Malli herättää kysymyksiä

Aktiivimallin ympärillä vellovassa arvokeskustelussa on taustalla suuria suomalaisia kysymyksiä, joita vaikeuttaa nopeasti repeävä asuntojen hintaero kasvukeskusten ja maaseudun välillä. Kuinka pitkä työmatka pitää hyväksyä? Jos omalla alueella on lähes mahdotonta löytää osaamista vastaavaa työtä, missä vaiheessa pitäisi muuttaa työn perässä? Ja millä ehdoilla satunnainen työ pitää omalla alueella ottaa vastaan?

– Yhtenä osana tämä voi vaikuttaa päätökseen muuttaa tai hakea töitä kauempaa, vaikka taloudellinen kannustin on aika pieni. Aktiivisuus tarttua osa-aikaisiin töihin voi lisääntyä, Sundell sanoo.

Aloite keräsi vaaditut nimet vauhdilla

Työttömyysturvan niin sanotun aktiivimallin kumoamista havittelevan kansalaisaloitteen oli iltaan mennessä allekirjoittanut jo lähes 80 000 kansalaista. Eduskunta hyväksyi aktiivimallin ennen joulua äänin 103-90. Kansalaisaloitteeseen on kerätty nimiä sen jälkeen. Eduskuntakäsittelyä varten vaadittavat 50 000 nimeä tulivat täyteen torstaina.

Tasa-arvoista avioliittolakia vaatinut kansalaisaloite on toistaiseksi ainoa lainmuutokseksi asti edennyt aloite Suomessa. Sen allekirjoitti lähes 170 000 suomalaista.

Maanantaina voimaan tulevassa aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan, ellei työtön ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä kolmen kuukauden aikana, tienannut yrittäjänä 241 euroa tai osallistunut työllistämispalveluihin viitenä päivänä.

Työstä saatavan palkan on oltava työehtosopimuksen mukaista.

Jos työtön ei täytä näitä ehtoja, heikkenee työttömyysetuus 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä etuutta leikataan Kelan mukaan tällöin noin yhden työttömyyspäivän korvauksen verran. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna 32,40 euroa päivässä.

Aktiivimalli koskee myös ansiosidonnaisella päivärahalla olevia työttömiä.

Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella työttömyyskorvausta saavat tai omais- ja perhehoitajat eivät ole aktiivimallin piirissä. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä eikä työttömyysturvaa leikata työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä tai lyhytkestoisen lomautuksen aikana.

STT

Kuvat: