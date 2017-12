Alennusmyynnit pitävät pintansa

Joulun jälkeisillä alennusmyynneillä on edelleen suomalaisille kuluttajille tärkeä merkitys, vaikka erilaisia alekampanjoita on tullut koko ajan lisää. Kaupan alan selvityksen mukaan alennusmyynneillä on iso merkitys erityisesti naisille ja lapsiperheille.

Verkkokauppojen tulo ja tiukka kansainvälinen kilpailutilanne näkyvät myös alennusmyynneissä. Niinpä osa kaupoista käynnistää alensa jo ennen joulua.

Alennusmyyntejä seurataan tarkasti varsinkin naisten keskuudessa. Naisista lähes 30 prosenttia aloittaa alennusmyyntien seuraamisen joulun välipäivinä ja 17 prosenttia on liikkeellä jo tätäkin aiemmin.

Sukupuolen lisäksi aleintoon vaikuttaa ikä. Nuoret aloittavat aleshoppailun jo silloin, kun vanhempi ikäpolvi keskittyy vielä joulunviettoon.

Alle 35-vuotiaat ovat muutenkin hyvin aktiivinen sesongin alennusmyyntejä seuraava ryhmä. He ostavat aletuotteita sekä verkko- että kivijalkakaupoista selvästi vanhempia kuluttajia enemmän.

Lapsiperheet hyödyntävät alennusmyyntejä muuta väestöä ahkerammin. Alesta etsitään perinteisesti vaatteita, ja niitä lapsiperheissä kuluu. Lapsiperheissä myös alennuksilla saaduilla säästöillä on iso merkitys.

Joulun jälkeisistä alennusmyynneistä löytynee tällä kertaa paljon lapsiperheitä kiinnostavaa ostettavaa. Kaupan ala ennakoi, että syksyn leutojen säiden takia talvivaatteita ja talviurheiluvälineitä löytyy alelaareista tavallistakin enemmän.

Verkkokaupat ovat yhä kovempi vastus kauppojen alennusmyynneille. Ulkomaiset verkkokaupat houkuttelevat muita useammin miehiä sekä alle 35-vuotiaita kuluttajia.

Nuorilla kiinnostus verkkokauppaan ei ole syrjäyttänyt kuitenkaan kotimaisten kivijalkakauppojen alennusmyyntejä, vaan heillä riittää energiaa seurata molempia.

Vain runsas neljännes alle 35-vuotiaista ei ostanut viime vuonna kauppojen joulun jälkeisestä alennusmyynnistä mitään. Samaan aikaan kaikista kuluttajista puolet ilmoitti jättäneensä vuodenvaihteen aleostot kokonaan väliin. Miehiä alennusmyynnit kiinnostavat selvästi vähemmän kuin naisia.