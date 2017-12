Asianajotoimistojen useat työntekijät kohdanneet seksuaalista häirintää – Asianajajaliitto tarttuu toimiin

Monet asianajotoimistoissa työskentelevät ovat joutuneet seksuaalisen häirinnän kohteeksi, selviää Asianajajaliiton kyselystä. Noin viidennes kyselyyn vastanneista eli 260 kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää. Vastaajista noin 40 prosenttia kertoo havainneensa jonkun työyhteisössään joutuneen seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kyselyyn vastasi yli 1 300 asianajotoimistoissa työskentelevää.

Kyselyn mukaan uransa alkupuolella olevat juristit joutuvat useimmiten seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

– On surullista, että näin moni on kohdannut epäasiallista käytöstä. Kyselyyn vastanneista naisjuristeista 31 prosenttia kertoi itse kokeneensa häirintää. Ruotsin asianajajaliiton vastaavassa kyselyssä 33 prosenttia naisjuristeista ilmoitti kohdanneensa seksuaalista häirintää, kertoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola tiedotteessa.

Häirinnän kohteeksi joutuneista vastaajista noin 70 prosenttia kertoo tulleensa häirityksi enintään viisi kertaa. Noin 15 prosenttia kertoo tulleensa häirityksi yli kymmenen kertaa tai jatkuvasti.

Lähes kolmasosa häirinnän kohteeksi joutuneista kertoo esimiehen käyttäytyneen epäasiallisesti. Yhtä monet ilmoittavat häiritsijäksi työkaverin.

Lähes 40 prosenttia vastaajista kertoo häiritsijän olleen työpaikan ulkopuolinen henkilö.

Ruoholan mukaan Asianajajaliitto on käynnistänyt toimintaohjelman seksuaalisen häirinnän estämiseksi.

– Ohjelmamme kantaa nimeä #Eimilläänoikeudella. Liitto on myös perustanut seksuaalisen häirinnän torjuntaan työryhmän, joka on jo käynnistänyt työnsä. Lisäksi Asianajajaliitto liittyy mukaan oikeusministeriön #häirinnästävapaa-kampanjaan, Ruohola sanoo.

Asianajajaliiton kysely tehtiin 7.-15. joulukuuta. Kysely lähetettiin noin 3 500:lle, joita pyydettiin myös jakamaan kyselyä eteenpäin. Kyselyyn vastanneet toimivat asianajajina, juristeina sekä muissa asianajotoimistojen työtehtävissä.

