Barkov johti Floridan kirivoittoon – Minnesota romahti kolmannessa erässä

Florida Panthersin keskushyökkääjä Aleksandr Barkov osoitti lauantain vastaisen yön liigakierroksella, miksi hän on johtava suomalainen jääkiekkoilija maailman ykkössarja NHL:ssä.

Pistesaldonsa 34 ottelun jälkeen lukemiin 11+21 hinanneella Barkovilla on kyky nousta johtamaan joukkuetta silloin, kun tarve vaatii. Hän syötti joukkueensa maaleista kaksi, kun kotijoukkue Florida kukisti Minnesota Wildin 4-2.

Barkov vastasi huutoon kolmannessa erässä, johon Florida lähti 1-2-tappiotilanteesta. Hän syötti ketjukaverinsa Jonathan Huberdeaun tekemän 2-2-tasoitusosuman ja passasi Huberdeaun tekemään kuusi sekuntia ennen päätöserän loppua myös 4-2, kun Minnesota yritti tasoitusta ilman maalivahtia.

Floridan niin sanotun voittomaalin, eli 3-2-osuman viimeisteli kolmannen erän puolivälin jälkeen keskushyökkääjä Connor Brickley.

– Hulluja asioita tapahtuu, äimisteli NHL:n verkkosivuston mukaan Brickley, jolle maali oli vasta kauden kolmas.

Kahden maalin Huberdeau ei ollut osunut tolppien väliin viiteen otteluun.

– Hän ei laukonut tarpeeksi. Ohjeistimme häntä toimittamaan kiekkoa maalille ja välittämään vähemmän syötöistä, Floridan päävalmentaja Bob Boughner sanoi.

Montreal nousussa

Itälohkossa pudotuspelipaikkaa tuskaisesti takaa-ajavalle Floridalle voitto oli toinen peräkkäinen. Länsilohkossa pudotuspelikamppailussa yhä hyvin mukana oleva Minnesota on hävinnyt neljästä viime ottelustaan kolme.

– On aina haasteellista, kun häviämme, varsinkin kun hävisimme kolmannen erän (0-3), Minnesotan kapteeni Mikko Koivu harmitteli Wildin twitter-tilillä.

Hänen joukkuetoverinsa Mikael Granlund syötti yhden maalin.

Lauantain vastaisena yönä suomalaispelaajista pistetilastoihin pääsi myös Montrealin hyökkääjä Artturi Lehkonen. Hän syötti kolmannen erän alussa Brendan Gallagherin 3-0-osuman, joka jäi ottelun voittomaaliksi, kun Montreal kukisti Calgaryn 3-2.

Montreal on voittanut neljästä viime ottelustaan kolme, joista kaksi vieraissa.

