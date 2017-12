Bostonin Rask torjui viikon ykköspelaajaksi NHL:ssä

Boston Bruinsin suomalaisvahti Tuukka Rask on viikon pelaaja jääkiekon NHL:ssä.

Liiga valitsi viikon ykköstähdeksi Raskin, joka voitti joulunalusviikolla kolme pelaamaansa ottelua. Hän päästi noissa peleissä neljä maalia eli 1,33 osumaa ottelua kohti. Hänen voittopelien torjuntaprosenttinsa oli huima 95,4.

Yhdeksättä NHL-kauttaan pelaava Rask on päästettyjen maalien ottelukeskiarvossa liigassa viidentenä lukemilla 2,28. Hänen kauden torjuntaprosenttinsa on 91,8.

Boston on voittanut liigassa neljä viime otteluaan peräkkäin.

30-vuotias Rask voitti NHL:n Stanley Cupin Bostonin miehistössä kaudella 2010-11.

STT

