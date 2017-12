Buffalo kaatui – Carolinan suomalaishyökkääjät vireessä

Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjät Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho ovat keränneet tehopisteitä harvakseltaan jääkiekon NHL:ssä joulukuussa. Jouluaatonaaton kotiottelussa Buffaloa vastaan kumpikin oli iskussa.

Teräväinen syötti kolme maalia ja Aho osui kerran ja syötti yhden maalin, kun kotijoukkue kukisti Buffalon 4-2. Ketjukaverukset järjestivät avauserässä Carolinan johtomaalin, kun kiekko ajautui Teräväiseltä Brett Pescelle, jonka kudin jälkeen Aho napautti vain 33 sekunnin jälkeen rannelaukauksella 1-0.

Aho ei ollut osunut tolppien väliin seitsemään otteluun. Teräväinen ja Aho pohjustivat toisessa erässä syötöillään Justin Faulkin tekemän 3-1-maalin. Tätä ennen Teräväinen oli ylivoimapelissä alustanut syötöllään Elias Lindholmille maalin edestä Jordan Staalin tekemän 2-0-osuman.

Näyttävässä ylivoimakuviossa olisi kolmannen syöttöpisteen ansainnut kiekon Teräväiselle passannut Ahokin.

– Käytimme siinä tilanteessa kiekkoa kaikilla jäällä olleilla miehillä, Teräväinen kehui NHL:n verkkosivuilla.

Hän on 35 ottelun jälkeen Carolinan paras pistemies 8+20 merkinnällä. Aho on liki samassa tahdissa kerättyään yhtä monessa pelissä 8+17 pistettä.

Carolina pääsee joulunviettoon kahden ottelun ohuessa voittoputkessa. Matkaa itälohkon viimeiselle pudotuspelipaikalle on kolme pistettä.

Suomalaisvahdit työllistettyjä

Suomalaiset maalivahdit olivat aatonaaton sarjakierroksella työllistettyjä. Heistä voittoon ylsi 30 torjunut Tuukka Rask, jonka Boston kaatoi kotijäällään Detroitin 3-1. Bostonille voitto oli neljäs peräkkäin.

Liigajumbo Arizonan synkkä syyskausi jatkui, kun se hävisi toiselle häntäpään joukkueelle Coloradolle kotikaukalossaan 2-6. Arizonan maalilla Antti Raanta ehti torjua 16 laukausta, kunnes hän joutui toisessa erässä 0-3-tilanteessa vaihtoon.

Nashvillen Juuse Saros torjui 25 kertaa ottelussa, jonka kotijoukkue Dallas vei voittomaalikisan jälkeen 4-3. Antti Niemi torjui Montrealin maalilla 31 kertaa, kun vierasjoukkue hävisi Edmontonille 1-4.

STT

