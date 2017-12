Bussi syöksyi jalankulkutunneliin Moskovassa, useita kuollut – kaikki kaupungin bussit tarkistetaan

Moskovassa ainakin viisi ihmistä on kuollut bussin syöksyttyä jalankulkutunneliin.

Lisäksi kymmenkunta ihmistä on loukkaantunut. Heistä ainakin osa on viety sairaalahoitoon.

Turman syytä selvitetään. Valtiollisen television esittämällä videolla näkyy, kuinka bussi syöksyy alas alikulkutunneliin johtavia portaita, osuu useisiin ihmisiin ja törmää lopulta tunnelinsuuhun.

Turma sattui paikallista aikaa kolmen tienoilla iltapäivällä Moskovan länsipuolella lähellä Slavjanski Bulvar -metroasemaa.

Venäläismedian mukaan turmalla ei arvella olevan terrorismikytköksiä. Valtiollisen RT-kanavan mukaan kuljettaja, 58-vuotias mies, on kertonut bussin jarrujen pettäneen, kun hän yritti pysäyttää ajoneuvon.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on määrännyt kaikki Moskovan julkisen liikenteen linja-autot tarkistettavaksi.

https://www.rt.com/news/414196-moscow-bus-ramming-video/

STT

