Carolina voitti suomalaispelaajien voimin – kaksi maalia viimeistellyt Aho sai viljalti kehuja

Oivaltavasti kiekkoileva Sebastian Aho ansaitsi keskiviikkona kahdella maalillaan vuolaat kehut joukkuetovereiltaan. Teuvo Teräväinen teki Carolinan avausmaalin ja Aho loput kaksi, kun Carolina kukisti kotikentällään Montrealin 3-1.

Aho kauhoi ensimmäisen osumansa rystyltä ohi Montealin maalivahdin Carey Pricen, kun kotijoukkue pelasi ylivoimalla. Ottelun lopullisesti sinetöineen kolmannen maalin hän laittoi tyhjään maaliin.

– Teuvon johtomaali oli meille iso juttu. Olimme nyt hereillä, sillä halusimme vahvan alun, Aho kiitteli The News & Observerille.

Aho, Teräväinen ja kaksikon keskushyökkääjä Jordan Staal olivat totutusti Carolinan kärkipelaajat. Uransa 800. NHL-ottelun pelannut Staal kehui eniten Ahon panosta.

– Aho on vahva. Yksi niistä liigan pelaajista, joita on vaikea horjuttaa jäällä. Hän kykenee liikuttamaan jalkojaan myös kontaktitilanteissa, minkä takia häntä on todella vaikea puolustaa, Staal ylisti.

Carolinan valmentaja Bill Peters uskoo, että Ahon peli on noteerattu ympäri liigan.

– Pelaajat tekevät mielessään muistikirjaa vastustajista. Luulenpa, että muistiinpanoja Ahosta täydennetään nyt hyvää vauhtia, Peters arvioi.

Armia taiteili kaksi maalia Edmontonin verkkoon

Puolustavaan pelirooliin sovitettu Joel Armia puolestaan esitteli ratkaisijantaitojaan Winnipegin ja Edmontonin NHL-ottelussa keskiviikkona. Jetsin nelosketjussa hyökkäävä suomalainen auttoi joukkueensa 4-3-kotivoittoon kahdella maalilla.

Ottelun lopussa Armia pääsi pelaamaan ykkösketjussa Kyle Connorin ja Blake Wheelerin rinnalla, kun ykkösketjua johtava Mark Scheifele loukkaantui.

Edelliset 13 ottelua maaleitta puurtanut Armia oli ilmeisen helpottunut, kun hän iski napakalla laukauksella Jetsin 2-1-johtoon ottelun ensi erässä.

Toisessa erässä Armia teki ottelun voittomaalin. Hän katkaisi omassa päädyssä vastustajan syötön ja karkasi läpiajoon, jonka päätteeksi hän yllätti Edmontonin maalivahdin Cam Talbotin laukauksellaan.

– Aavistin, että vastustaja haki paikkaa nopealle laukaukselle, Armia selitti karkumatkaansa Winnipeg Free Pressin sivustolla.

Armia virnuili maalista ketjukaverilleen Mathieu Perreaultille, jonka ohjetta hän ei tilanteessa totellut.

– Perreault käski harhauttaa, joten jollain ompulla hänet voisi palkita, Armia vitsaili.

http://www.newsobserver.com/sports/nhl/carolina-hurricanes/article191900854.html

https://www.winnipegfreepress.com/sports/hockey/jets/jets-snap-oilers-streak-in-old-school-battle-of-the-offensive-lines-466897883.html

STT

Kuvat: