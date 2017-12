Erik Haulan ja Las Vegasin huippuvire jatkui – Koivu katkaisi pitkän kuivan kautensa

Jääkiekon NHL:n tämän kauden kenties suurin yllättäjäjoukkue löytyy Las Vegasista. NHL-kartalle ilmestynyt Vegas Golden Knights nappasi Suomen aikaa varhain keskiviikkona 4-3-kotivoiton Tampa Bay Lightningista.

Voitto kertoo tulokasjoukkueen vireestä paljon, sillä Tampa Bay on ollut kauden ykkösseura NHL:ssä.

Hyvin on kulkenut myös Las Vegasilla, joka johtaa länsilohkoa kerättyään 33 ottelustaan 46 pistettä.

Tampa Bay -voiton pääarkkitehteja oli suomalaishyökkääjä Erik Haula, joka on yltynyt loistoiskuun. Kolmannen erän alkupuolella Haula ohjasi Shea Theodoren laukauksen ylivoimalla maaliin, ja Las Vegas siirtyi 3-2-johtoon.

Haula sai syöttömerkinnän kolme sekuntia ennen loppua syntyneeseen voittomaaliin, joten hän keräsi tehot 1+1.

Haula on saalistanut 29 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 13+11=24. Hän on tehnyt NHL:n runkosarjassa enimmillään 34 pistettä ja 15 maalia, joten hyökkääjä on vahvasti matkalla omaan piste- ja maaliennätykseensä.

Laine lisäsi maalisaldoaan

Suomalaispelaajista Haulaa enemmän maaleja tällä kaudella on tehnyt vain Winnipegin Patrik Laine, jolla on koossa 17 osumaa.

Laine iski yön NHL-kierroksella yhden maalin, kun Nashville taipui kotonaan 4-6-tappioon. Laineen osuma nähtiin ottelun toisessa erässä, kun hän päätti komean soolonsa laukaukseen. Veto yllätti Nashvillen maalivahdin Pekka Rinteen ja toi Winnipegin 2-2-tasatilanteeseen.

Suomalaiskiekkoilijoista viimeistelyssä onnistuivat myös Toronton Leo Komarov sekä Kasperi Kapanen ja Minnesotan Mikko Koivu.

Ottawaa vastaan tullut osuma oli Koivulle helpottava, sillä hän päätti peräti 24 ottelun maalittoman jaksonsa. Minnesota voitti vieraskamppailunsa 6-4.

Koivu myönsi NHL:n kotisivuilla, että pitkä maaliton jakso turhautti.

– Jos niin ei olisi, pelaaja on väärässä lajissa ja liigassa, Koivu sanoi ohjausmaalistaan.

Myös Minnesotan päävalmentaja Bruce Boudreau oli mielissään pelaajiensa onnistumisista.

– Olen iloinen, että muutamat kundit, joilla ei ole ollut viime aikoina liikaa onnea, tekivät viimein maaleja ja keräsivät pisteitä.

.

https://www.nhl.com/news/minnesota-wild-ottawa-senators-game-recap/c-294194712

STT

Kuvat: