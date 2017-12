Espanjan pääministeri tyrmäsi Puigdemontin haaveet etätöistä aluejohtajana

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy tyrmäsi perjantaina ”absurdina” idean, että Belgiaan pidätystä paennut Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont voisi johtaa Kataloniaa ulkomailta.

– On mieletöntä teeskennellä olevansa alueen johtaja, kun asuu ulkomailla. Vielä absurdimpaa on kuvitella, että tätä tehtävää voisi hoitaa ulkomailta, Rajoy sanoi lehdistötilaisuudessa.

Katalonian taannoisissa aluevaaleissa itsenäisyyttä kannattavat puolueet saivat enemmistön alueparlamenttiin. Suurimmaksi puolueeksi nousi itsenäisyyttä vastustava keskusta-oikeistolainen Ciudadanos.

Uusi alueparlamentti kokoontuu ensimmäisen kerran 17. tammikuuta. Aluejohtaja on valittava kymmenen päivän sisällä ensikokoontumisesta. Itsenäisyysmieliset ovat kertoneet selvittävänsä, voiko Puigdemont osallistua vaaliin ulkomailta.

STT

