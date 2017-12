Etelä-Koreassa arvioidaan Pohjois-Korean valmistelevan satelliitin laukaisua

Pohjois-Korea valmistelee satelliitin laukaisua, kertoo eteläkorealainen lehti Joongang Ilbo. Lehden siteeraamaan hallituslähteen mukaan Etelä-Korea on saanut selville, että Pohjois-Korea on rakentanut uuden satelliitin ja nimennyt sen Kwangmyongsong-5:ksi.

Kansainvälinen yhteisö on pitänyt Pohjois-Korean tekemiä satelliitin laukaisuja naamioituina ohjuskokeina. Pohjois-Korea puolestaan on korostanut oikeuttaan rauhanomaiseen avaruusohjelmaan.

YK on vaatinut Pohjois-Koreaa lopettamaan ydin- ja ohjuskokeet ja asettanut useita pakotteita maata vastaan. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi perjantaina yksimielisesti uudet pakotteet, jotka muun muassa rajoittavat merkittävästi jalostetun ja raakaöljyn kuljetuksia maahan. Öljyntuonnin lisärajoitusten on arvioitu olevan vakava isku Pohjois-Korean jo valmiiksi huonosti voivalle taloudelle.

Pohjois-Korea tuomitsi tuoreimmat pakotteet jouluaattona ja kuvaili niitä sotatoimiksi.

Jännitteet Korean niemimaalla ovat kiristyneet, kun Pohjois-Korea on uhmannut kansainvälisen yhteisön tahtoa ja jatkanut ohjuskokeitaan. Marraskuun lopussa maa esimerkiksi testasi mannertenvälistä ballistista ohjusta.

STT

Kuvat: