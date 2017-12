Etelään luvassa lumi- ja vesisateita, pohjoiseen pakkasia

Lähipäivien sää Etelä-Suomessa pysyy melko lämpimänä vuodenaikaan nähden. Ilmatieteen laitoksen mukaan keskiviikkona maan eteläosassa lämpötila on pääosin plussan puolella ja sade tulee monin paikoin vetenä. Yöllä lämpötila saattaa pudota hieman pakkaselle.

Maan keskiosassa sää on pilvinen, ja lounaasta saapunut lumisade jatkuu ainakin iltapäivään asti. Lämpötila on yöllä pakkasen puolella ja päivällä nollan molemmin puolin.

Pohjois-Suomessa pakkasta on 15-25 astetta. Sää on pilvinen, ja lumisade etenee etelästä kohti pohjoista.

Pohjois-Karjalassa sähkönjakeluhäiriöiden määrä voi lisääntyä lumisateiden vuoksi, varoittaa Pohjois-Karjalan Sähkö. Sen mukaan jakeluhäiriöt ovat mahdollisia keskiviikkona koko toimialueella ja vikamäärät voivat moninkertaistua.

Viime yön lumisateiden jäljiltä sähköttä on ollut enimmillään vajaat 3 000 yhtiön asiakasta. Yhtiö uskoo saavansa jäljellä olevat viat korjattua tämän vuorokauden puolella.

Vikoja korjaa Pohjois-Karjalassa toistasataa asentajaa, toimihenkilöä ja metsäurakoitsijaa. Tilanne helpottanee aikaisintaan lauantaina, jolloin pakkanen hellittää.

Johdoille kallistuneita puita ei saa mennä poistamaan omin käsin. Pohjois-Karjalan Sähkö pyytää asiakkaita ilmoittamaan sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista sähköpostitse osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla asiakaspalveluun numeroon 013 2663 100.

STT

Kuvat: