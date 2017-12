EU-komissio aktivoi artikla 7:n – Puolaa uhkaa äänioikeuden menetys

EU-komissio on päättänyt aktivoida Lissabonin sopimuksen seitsemännen artiklan Puolaa vastaan oikeusvaltio-ongelmien takia. Puolaa voi näin uhata äänioikeuden menetys EU-päätöksenteossa.

Päätös on poikkeuksellinen, sillä kyseistä artiklaa ei ole vielä koskaan aktivoitu.

– Raskain sydämin olemme päättäneet aktivoida artikla 7:n. Mutta tosiasioiden valossa meillä ei ole vaihtoehtoa, sanoi komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Komissio käynnisti oikeusvaltioprosessin jo viime vuoden tammikuussa. Lähes kahden vuoden aikana vuoropuhelua on käyty ja selvityksiä pyydetty, mutta Puola ei ole näyttänyt perääntyvän oikeuslaitoksen kiistanalaisista uudistuksista. Se on sen sijaan puolustanut oikeuttaan uudistaa oikeuslaitosta, joka on maan johdon mukaan korruptoitunut.

– Olen vakuuttunut, että suvereeneilla valtioilla – ja Euroopan täytyy olla suvereenien valtioiden Eurooppa – on rajoittamaton oikeus uudistaa oikeusjärjestelmiään, Puolan uusi pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi viime viikolla.

Puola moittii EU-komission päätöstä sanoen, että kyseessä on poliittinen prosessi. Puolan ulkoministeriön lausunnon mukaan päätös on omiaan heikentämään luottamusta EU:n ja Puolan välillä.

Äänioikeuden menetys tuskin toteutuu

Uudistusten on arvioitu kyseenalaistavan vallan kolmijako-opin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden, jotka ovat EU:n keskeisiä arvoja. Viimeisenä pisarana on pidetty sitä, jos maa etenee uudistuksissa, jotka pakottaisivat korkeimman oikeuden tuomarit eläköitymään.

Poikkeuksellinen kurinpitomenettely tuskin silti etenee äänioikeuden menettämiseen saakka.

Komission aloite etenisi seuraavaksi ministerineuvoston eli kaikkien jäsenmaiden käsiteltäväksi. Puolalle annettaisiin virallinen varoitus, jos neljä viidesosaa maista sitä puoltaa.

Ennen äänioikeuden menettämistä asia nostettaisiin myös huippukokouksen pöydälle, jossa päätökset tehdään yksimielisesti. Komission kanssa napit vastakkain oleva Unkari estäisi todennäköisesti sanktioiden etenemisen.

Soini: Komission Puola-esitys pitää tutkia tarkkaan

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoo, että Suomi tutkii tarkasti EU-komission esityksen koskien Puolaa ja mahdollisia rangaistusmenettelyjä maan oikeusvaltio-ongelmien vuoksi.

Soini sanoo STT:lle, ettei hallituksella tällä hetkellä ole asiaan kantaa, vaan se muodostetaan huolellisen harkinnan pohjalta.

– Oikeusvaltioperiaatehan on juuri sitä, että asiat perusteellisesti katsotaan ja tutkitaan ja muodostetaan sitten kanta, kun nähdään molempien osapuolien mielipiteitä ja vastineita asiasta, Soini sanoo.

Hänen mielestään artiklan 7 aktivoiminen Puolaa vastaan on vakava asia, joka Puolan on otettava vakavasti.

– Koska kyllähän oikeusvaltioperiaate on iso periaate ja se pitää ottaa vakavasti, ja sitä pitää puolustaa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolestaan pitää myönteisenä, että EU-komissio esittää uusia, järeämpiä toimenpiteitä Puolan oikeusvaltio-ongelmia koskevassa prosessissa.

Häkkänen sanoo, että oikeusvaltioperiaate on keskeisimpiä perusarvoja Euroopassa ja sen loukkaaminen vaarantaa kansalaisten perusoikeuksia.

STT

