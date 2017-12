EU: Oppositiojohtajan sulkeminen ulos vaaleista kyseenalaistaa Venäjän vaalien demokraattisuuden

Euroopan unioni on huolissaan Venäjän keskusvaalilautakunnan päätöksestä estää oppositiojohtajan ehdokkuus ensi kevään presidentinvaaleissa.

Keskusvaalilautakunta ilmoitti maanantaina, ettei Aleksei Navalnyi voi asettua ehdolle, koska hänellä on aiempi rikostuomio kavalluksesta.

EU:n ulkosuhdehallinnon mukaan lautakunnan päätös saa epäilemään, voidaanko Venäjän vaaleja pitää demokraattisina. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on aiemmin todennut, ettei Navalnyi saanut aikanaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

– Poliittisilla syytteillä ei tulisi estää poliittista osallistumista. Odotamme Venäjän viranomaisten varmistavan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet maaliskuun presidentinvaaleissa, sanoi ulkosuhdehallinnon tiedottaja Maja Kocijancic.

”Ei mitään vaikutusta vaalien laillisuuteen”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja on torjunut EU:n arvostelun. Dmitri Peskovin mukaan keskusvaalilautakunnan päätöksellä ei ole mitään vaikutusta vaalien laillisuuteen.

Navalnyi on kehottanut ihmisiä boikotoimaan vaaleja.

– Julistamme äänestäjälakon. Pyydämme kaikkia boikotoimaan näitä vaaleja emmekä aio tunnustaa vaalitulosta, Navalnyi sanoi lautakunnan päätöksen tultua julki.

Putin ilmoitti aiemmin tässä kuussa tavoittelevansa neljättä kautta presidenttinä maaliskuun vaaleissa. Putinin kannatusluvut ovat korkeat.

STT

