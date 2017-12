EU-tuomioistuin: Uber on taksipalvelu, joten sen toimintaa saa säädellä

EU-tuomioistuin on linjannut, että Uber on tavallinen taksipalvelu eikä vain sovellus, joka yhdistää kyytiä tarjoavat ja sitä tarvitsevat.

Käytännössä EU-oikeuden päätös tarkoittaa sitä, että EU-mailla on nyt mahdollisuudet säädellä Uberin toimintaa.

Uber on itse luonnehtinut olevansa ainoastaan palvelutarjoaja, joka tuo kyytiä tarvitsevat sekä kuljettajat yhteen yli 600 kaupungissa.

Taksiyhtiöt useassa EU-maassa ovat vastustaneet Uberia kiivaasti, sanoen että se mahdollistaa sekä koulutus- että lupakäytäntöjen kiertämisen.

EU:n päätös on jo toinen huono uutinen tällä viikolla Uberille. Aikaisemmin tällä viikolla yksi sen kuljettajista myönsi yrittäneensä raiskata ja murhanneensa Britannian suurlähetystön työntekijän tämän palatessa iltaviihteeltä kotiin Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.

STT

