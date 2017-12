Gävlen olkipukki seisoo edelleen neljällä sorkalla

Kuuluisa Gävlen olkipukki on säästynyt ainakin toistaiseksi polttoyrityksiltä ja seisoo edelleen Gävlen keskustassa Ruotsissa, ilmenee olkipukin Twitter-tililtä. Suuren olkipukin pystytys juontaa juurensa jo yli 50 vuoden taakse, ja useimpina vuosina pukki on poltettu.

Tänä vuonna turvatoimia on kuitenkin kiristetty ja aitoja korotettu, kertoo Dagens Nyheter. Pukki pystytettiin joulukuun alussa ja lehden mukaan se on paikallaan tammikuun alkuun asti, ellei kukaan polta sitä.

https://twitter.com/Gavlebocken

https://www.dn.se/nyheter/sverige/dubbla-gardesgardar-skyddar-gavlebocken-mot-berusade/

STT