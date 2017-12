Grönlanti luovutti – tunnustaa Joulupukin asuvan Suomessa

Suomen ja Korvatunturin hegemonia Joulupukin oikeana asuinpaikkana on saanut lisävahvistusta juuri joulun edellä. Grönlantia pukin kotina markkinoinut matkailuorganisaatio Visit Greenland ilmoittaa, ettei Grönlanti pysty haastamaan Suomen ylivoimaista joulupukkiorganisaatiota.

– Me emme pysty kilpailemaan suomalaisten sirkuksen kanssa. Suomi voi meidän puolestamme pitää Joulupukkinsa, sanoi Visit Greenlandin johtaja Lykke Geisler YakaboyluTanskan radiolle.

Geisler Yakaboylu luonnehtii suomalaista Joulupukki -konseptia ”Disney-show’ksi”.

Grönlannin Nuukissa sijaitsi vielä 90-luvulla Joulupukin toimisto. Sieltä lähetettiin vastauksia lapsille, jotka lähettivät pukille toivomuslistojaan.

– Se ei koskaan ollut mikään taloudellinen menestys, joten se lakkasi. Jos meiltä kysytään asiaa, niin me sanomme vielä, että Joulupukki asuu Grönlannissa. Me emme vain enää käytä sitä aktiivisesti markkinoinnissamme, Geisler Yakaboylu sanoo.

Grönlannin pukin palvelutaso on päässyt viime vuosina heikentymään. Pukin toimisto pani konkurssin takia lapun luukulle, eivätkä lapset enää saaneet kirjeisiinsä vastauksia.

