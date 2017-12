Guatemala seuraa Yhdysvaltoja – siirtää lähetystönsä Jerusalemiin

Guatemala siirtää Israelin lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, kertoo Guatemalan presidentti Jimmy Morales. Presidentti kertoo Facebookissa määränneensä ulkoministeriön siirtämään lähetystön sen jälkeen, kun hän oli keskustellut Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

Aiemmin joulukuussa Yhdysvallat päätti tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää lähetystönsä sinne. Päätös tuomittiin laajasti ja viime viikon torstaina YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jossa torjuttiin Yhdysvaltain päätös. Päätöslauselman hyväksymisen puolesta äänesti 128 ja vastaan 9 maata. 35 maata pidättäytyi äänestyksestä.

Yhdysvaltain ja Israelin lisäksi päätöslauselmaa vastustivat Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau ja Marshallinsaaret. Äänestyksestä pidättäytyivät muun muassa Argentiina, Australia, Kanada, Kroatia, Tshekki, Unkari, Latvia, Meksiko, Filippiinit ja Romania.

Trumpin päätöksen jälkeisissä levottomuuksissa kuollut useita

21 maata ei osallistunut äänestykseen lainkaan. Niiden joukossa oli muun muassa Ukraina. Päätöslauselma ei ole sitova.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili ennen äänestystä päätöslauselmaa kannattavia maita talousavun leikkauksilla. Myös Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Nikki Haley sanoi äänestyksen alla, että Yhdysvallat muistaa ”tämän päivän”.

– Yhdysvallat sijoittaa lähetystönsä Jerusalemiin, Haley lisäsi.

Trumpin päätös on aiheuttanut vastustusta ja kuohuntaa erityisesti palestiinalaisalueilla. Päätöksen jälkeen Länsirannalla ja Gazassa levottomuuksissa on kuollut yhteensä 12 ihmistä, kertoo Guardian. Palestiinalaisten terveysministerin mukaan viikonloppuna uhriluku nousi kahdella, kun kaksi levottomuuksissa haavoittunutta kuoli.

Myös palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan, ja kaupungissa on sekä muslimien että juutalaisten pyhiä paikkoja.

https://www.facebook.com/pg/JimmyOficial/posts/?ref=page_internal

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/24/death-toll-rises-to-12-in-violence-after-trumps-jerusalem-recognition

STT

Kuvat: