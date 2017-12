Haaretz: Israel keskustelee yli kymmenen maan lähetystöjen siirrosta Jerusalemiin

Israel sanoo käyvänsä keskusteluja yli kymmenen maan kanssa niiden Israelin-suurlähetystöjen siirtämisestä Jerusalemiin, kertoo sanomalehti Haaretz. Lehdelle puhunut Israelin apulaisulkoministeri Tzipi Hotovely ei halunnut kertoa, mitkä maat ovat kyseessä.

Guatemala ilmoitti eilen siirtävänsä lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kehui Guatemalan päätöstä ja sanoi, että on vain ajan kysymys, milloin lisää maita seuraa perässä.

– Muut maat tulevat tunnustamaan Jerusalemin ja ilmoittamaan lähetystöjensä siirtämisestä. Toinen maa teki nyt niin ja toistan: lisää on tulossa, tämä on vasta alkua, Netanjahu sanoi.

Palestiinalaishallinto puolestaan tuomitsi Guatemalan ilmoituksen. Palestiinalaishallinnon ulkoministeriön mukaan lähetystön siirtäminen olisi häpeällistä ja laitonta.

Tuorein kriisi alkoi Yhdysvaltojen ilmoituksesta

Aiemmin joulukuussa Yhdysvallat päätti tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Päätös tuomittiin laajasti, ja viime viikon torstaina YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jossa se torjuttiin.

Päätöslauselman hyväksymisen puolesta äänesti 128 ja vastaan 9 maata. 35 maata pidättäytyi äänestyksestä.

Yhdysvaltain ja Israelin lisäksi päätöslauselmaa vastustivat Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau ja Marshallinsaaret. Äänestyksestä pidättäytyivät muun muassa Argentiina, Australia, Kanada, Kroatia, Tshekki, Unkari, Latvia, Meksiko, Filippiinit ja Romania.

21 maata ei osallistunut äänestykseen lainkaan. Niiden joukossa oli muun muassa Ukraina. Päätöslauselma ei ole sitova.

