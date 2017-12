Hallitus täsmentänyt sote-uudistuksen valinnanvapauskohtia erityisesti asiakassetelin osalta

Hallitus on linjannut sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valinnanvapausmallin kiperimpiä kohtia uuteen uskoon. Hallitus kertoi keskiviikkona sopineensa, että asiakassetelin velvoittavuus ei koske enää erikoissairaanhoitoa.

Asiakasseteliä on hallituksen mukaan kuitenkin tarjottava, jos potilas ei pääse maakunnan tarjoamaan erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa.

Asiakasseteli on ollut valmistelun vaikeimpia kysymyksiä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että erikoissairaanhoidon osalta velvoittavasta linjauksesta luovuttiin lausuntokierroksen aikana käydyn yhteiskunnallisen keskustelun ja lausuntopalautteen perusteella.

– Olen tästä hyvin tyytyväinen ja tämä vastaa hyvin omaa käsitystäni siitä, miten valinnanvapausmallista voidaan saada toimivampi, Saarikko sanoo STT:lle.

Saarikon mukaan hallituksen kanta asiakassetelin uudesta linjauksesta on yhtenäinen. Aiemmin asiakasseteli on aiheuttanut eripuraa keskustan ja kokoomuksen välille. Keskiviikkona kokoomuslaiset sisäministeri Paula Risikko ja valtiovarainministeri Petteri OrpokehuivatTwitterissä uutta linjausta tasapainoisuudesta.

Risikon mukaan kokoomus tuli asiassa vastaan edistääkseen sote-uudistuksen läpimenoa. Risikko sanoi STT:lle, että hallitus kuunteli herkällä korvalla lakiluonnoksesta saatuja lausuntoja.

Sote-keskusten valittava ainakin kaksi erikoisalaa

Lisäksi hallitus on nyt antamassa maakunnille aiemmin kaavailtua enemmän harkintavaltaa siinä, mitä kaikkia erikoisalan palveluja sote-keskuksiin on sisällytettävä perusterveydenhoidon tueksi. Lausuntokierroksella olleessa versiossa kaikkiin sotekeskuksiin olisi pitänyt sisällyttää tietyt erikoispalvelut.

– Velvoitamme ainoastaan lakisääteisesti siihen, että erikoisaloja on oltava vähintään kaksi sote-keskuksessa, mutta maakunta saa itse saa päättää alueen asukkaiden palvelutarvetta arvioidessaan, mitä nuo alat ovat, Saarikko selittää.

Hän antaa esimerkiksi, että yksi sote-keskus voi painottaa lapsiperheitä hyödyttäviä erikoisaloja ja toinen keskus vaikkapa geriatriaa.

Hallitus sai yli 700 lausuntoa valinnanvapauslaista. Lausuntokierroksen palaute sekä asiakassetelistä että sote-keskuksiin sisältyvistä erikoisalan palveluista oli Saarikon mukaan hyvin yksiselitteistä.

– Tähän halusimme tarttua ripeästi, Saarikko sanoo.

Virkamiehet jatkavat lausuntojen perkaamista ja lakikokonaisuuden pykälien viilaamista. Saarikko sanoo, että hallitus jatkaa kokonaisuuden käsittelyä vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Eduskuntaan lakiesityksen on määrä edetä viimeistään maaliskuussa.

STT

