Harri Aalto on valittu Suomen Urheiluliiton (SUL) toimitusjohtajaksi. Aalto aloittaa pestissään toukokuun alussa. Hän siirtyy tehtävään SUL:n seurapalvelujohtajan paikalta.

Aalto seuraa toimitusjohtajana Jarmo Mäkelää, joka jää eläkkeelle. Aalto, 51, on lähtöisin Nakkilasta ja koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt lähes 17 viime vuotta Suomen Urheiluliitossa eri tehtävissä.

STT