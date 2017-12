Hätäkeskukset pitävät uudenvuodenyönä Twitter-maratonin

Hätäkeskukset järjestävät uudenvuodenyönä Twitter-maratonin. Hätäkeskusten tehtävistä kerrotaan tavallista tiiviimmin Twitterissä 12 tunnin ajan.

Twitter-maraton alkaa tänään kello 18 ja päättyy kuudelta uudenvuodenpäivän aamuna. Sen aikana lähetettävissä tviiteissä käytetään aihetunnistetta #hätäkeskus12h. Hätäkeskuslaitoksen Twitter-tilin osoite on www.twitter.com/112_Finland.

Twitter-maratonista vastaa Hätäkeskuslaitoksen johtokeskus.

Aiemmin tänä vuonna useat poliisilaitokset ovat pitäneet Twitter-maratonin, jossa kaikki poliisin hälytystehtävät on vuorokauden ajan kerrottu Twitterissä. Maratonien tarkoituksena on poliisin mukaan antaa kansalaisille kokonaiskuvaa siitä, millaisia tehtäviä poliisi hoitaa.

STT

Kuvat: